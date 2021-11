El Extra del 11/11 de la ONCE deja 350.000 euros en Ubrique

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Ubrique uno de los mayores premios de toda Andalucía. En total, 350.000 euros viajarán a la localidad serrana. Otros 300.000 euros en Huelva y 50.000 euros en Sevilla, Córdoba y Motril (Granada), respectivamente, que suman más de 12,2 millones de euros en premios entre las cinco provincias andaluzas.

No obstante, su mayor premio, dotado con once millones, se ha repartido en la localidad granadina de Otura, donde Juan Carlos Montalbán --que cumplirá el próximo día 21 dos años como vendedor de la ONCE-- vendió la serie agraciada con esa fortuna.

Tiene su punto de venta a la entrada del Mercadona de Otura, aunque también cubre bares de una ruta que comprende los municipios de Churriana y Alhendín, ha explicado la ONCE en una nota.

En la noche de este jueves, cuando ha recibido la llamada de la ONCE para confirmarle que había dado el mayor premio del Extra del 11/11, se ha puesto "muy nervioso".

"Es que he pensado que podía dar el premio. Esta mañana se lo he pedido al Señor y a mi madre que está en el cielo --relata--, que tenía que dar un premio para que los clientes estuvieran contentos, pero tanto no, no pensaba que fuera a ser el gordo de los once millones".

Montalbán reconoce que esta inyección de millones "arreglará la vida de una persona" y espera que también la de su familia. "Aquí hay mucha gente necesitada en el pueblo --afirma--: ojalá lo reparta entre los suyos".

Además de la serie agraciada con los once millones, Montalbán ha vendido nueve cupones premiados a las cinco cifras con 50.000 euros, por lo que ha repartido en total 11.450.000 euros.

Bonoloto y Lotería Nacional también dejan un pellizco

Un acertante de Valdelagrana, en El Puerto, recibirá 83.036,91 euros por un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto, sellado en el despacho receptor número 21.850 de Valdelagrana, es uno de los dos ganadores en esta categoría junto a otro boleto validado en Santa Cruz de Tenerife. De primera categoría --seis aciertos-- existe un boleto acertante en Carballo (A Coruña), que recibirá 311.388,39 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 44, 20, 31, 22, 32 y 21, con el 4 como complementario y el 7 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 2.105.036 euros.

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, que ha correspondido al 24.585 y que está dotado con 60.000 euros al número, ha recaído, entre otros lugares, en Cádiz.

Los décimos agraciados con el segundo premio se han vendido en el despacho receptor número 21.495 de Barbate, en el 21.085 de Cádiz y en el 22.020 de San Fernando.

El primer premio, dotado con 300.000 euros y que ha recaído en el número 44.632, ha sido vendido en Oviedo, La Guancha (Santa Cruz de Tenerife) y Mora de Rubielos (Teruel). Los reintegros corresponden a los números 2, 7 y 5.