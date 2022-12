Ecologistas en Acción organiza una muestra sobre biodiversidad en la Sierra

La exposición ‘Sin biodiversidad no hay vida’ inicia su andadura por los pueblos del Parque Natural Sierra de Grazalema, de la mano de Ecologistas en Acción. Los primeros pueblos en los que se instala la muestra son El Bosque y Prado del Rey.

Con esta exposición Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz pretende concienciar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad a una sociedad que, en general, desconoce la magnitud del problema, y reclamar a las administraciones públicas la adopción de medidas contundentes para actuar contra la pérdida de biodiversidad.

Se ha elegido el lema “Sin Biodiversidad no hay vida” para dar a conocer la importancia de frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos. Dice Ecologistas que “en 2011, los líderes a nivel internacional se comprometieron en la Conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrado en Nagoya (Japón) a frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos antes de 2020. Ya hemos sobrepasado esa fecha límite, y no sólo no se han conseguido esos objetivos, sino que seguimos perdiendo biodiversidad a pasos agigantados”.

La organización ambiental añade que “con esta exposición aportar los datos suficientes para que sus visitantes reflexionen, tomen conciencia del problema, asuman sus responsabilidades, e insten a los responsables públicos a cumplir esos compromisos firmados. El Parque Natural de la Sierra de Grazalema es una de las joyas de la biodiversidad de nuestro país, por eso hay que implicar a toda la ciudadanía en su conservación”.