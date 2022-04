La Diputación ayudará a Setenil en la declaración de zona catastrófica por la riada

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha visitado Setenil de las Bodegas para conocer in situ las consecuencias de las lluvias y escorrentías que sufrió el municipio la semana pasada. Ha estado acompañada por miembros del equipo de Gobierno, con quienes ha visitado diferentes enclaves de la localidad y ha tenido la oportunidad de interesarse por la situación de las familias afectadas.

Irene García ha reiterado al gobierno local la disposición de la Diputación para colaborar en hacer frente a los daños ocasionados, tal y como quedó patente el mismo día de la riada, cuando desde el Área de Cooperación y Asistencia a Municipios se desplegaron todos los recursos humanos y técnicos posibles para ayudar a la localidad. La prioridad, desde ese momento inicial, ha sido “garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas”, ha explicado la presidenta. A partir de ahí, ahora el interés de la Diputación es “que nadie se olvide de Setenil”.

En ese sentido, Irene García ha trasladado a los responsables municipales que desde la Diputación “se va a acompañar al Ayuntamiento para que la declaración de la localidad como zona catastrófica se tramite lo antes posible, porque eso es lo que permitirá la llegada de ayudas del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía”.

Además de esto, la presidenta ha expuesto que “la Diputación estará colaborando en todo aquello que es competencia del Ayuntamiento, para que devolvamos al municipio lo antes posible a la normalidad”. Así, por un lado, se ha ofrecido asesoramiento técnico y jurídico sobre las diferentes líneas de ayudas a las que puede optar el Ayuntamiento, su tramitación y la contratación de obras de emergencia. Además, la misma tarde del 29 de abril el Servicio de Asistencia a Municipios de Diputación redactó un informe técnico de la situación, que sirve de apoyo al Decreto de Emergencia a tramitar por el Ayuntamiento.

Por otro lado, el Servicio de Vías y Obras desplazó al lugar a la Brigada de Peones que trabajó en la zona hasta bien entrada la noche, cuando la situación quedó “razonablemente controlada”. Las labores consistieron, básicamente, en el despeje de la vegetación y tierra. Las actuaciones han continuado en días posteriores, colaborando en la limpieza de las calles, tal y como pudo comprobar también el diputado del Área, Javier Pizarro, en su visita a la localidad al día siguiente de la riada (30 de abril). Ya en ese momento Pizarro propuso al alcalde, Rafael Vargas, que la Diputación realice con urgencia un estudio que determine los motivos de la escorrentía. El objetivo de este trabajo, ha dicho Irene García, es obtener herramientas para “evitar que estas situaciones climáticas vuelvan a afectar con tanta gravedad al municipio”.

En estos momentos, se están valorando los daños materiales de competencia pública; se avanza en una posible intervención en carriles para facilitar el acceso a los vecinos y se está a la espera de recibir presupuestos para el estudio antes citado.

Irene García ha hecho hincapié en que se va a pedir “la mayor celeridad” por parte de todas las administraciones implicadas en los trabajos de recuperación para la ejecución de los mismos, “porque nos preocupa que estamos a las puertas de la Semana Santa y de toda una temporada de crecimiento económico y de generación de empleo para toda la comarca de la Sierra, con un claro protagonismo de Setenil como motor turístico de la zona”.

En el periodo comprendido entre el 2019 y 2021, además de las tareas ordinarias de la Brigada de Peones Camineros de la Zona Norte II (Algodonales), Diputación ha invertido más de 800.000 euros -826.719,31 euros- en ejecutar un total de ocho obras en carreteras provinciales relacionadas con Setenil (CA-9120, CA-9113, CA-9121 y la CA-9122, en diferentes tramos). Una cantidad similar -838.828,75 euros- se invertirá en otras seis actuaciones planificadas en el periodo 2022-2023.

Ayuda de emergencia para Benaocaz

A continuación, la titular de la Diputación se ha dirigido a Benaocaz, donde, junto a la alcaldesa del municipio, Olivia Venegas, ha comprobado los daños ocasionados por el temporal en las Laderas del Parral. En esta zona se produjo un desprendimiento de rocas de gran tamaño el pasado 23 de marzo, que aunque no provocó daños sobre las construcciones y viviendas cercanas, sí tuvo como consecuencia el desalojo de varias familias y el cierre de un viario secundario en las inmediaciones, entre otras actuaciones preventivas.

Según el informe elaborado por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, “las rocas se encuentran en situación inestable” y en la ladera “se observan fisuras” que podrían provocar nuevos desprendimientos, “lo que supone un riesgo grave e inminente sobre las viviendas”. De ahí que se hace necesaria una actuación de emergencia para eliminar los riesgos, dar mayor estabilidad a los terrenos y aumentar la seguridad frente a desprendimientos de forma inmediata.

Respecto a esta actuación, la presidenta ha aclarado que “la Diputación, más allá de si es nuestra competencia o no, no dudó en ningún momento a la hora de decidir intervenir, ante la ausencia de otras administraciones. Y desgraciadamente, esto es algo que está ocurriendo en muchos municipios de la Sierra, donde es necesario garantizar la seguridad no sólo de los vecinos, sino también de las personas que los visitan”. En esa línea, Irene García ha reivindicado el papel de la institución provincial en la asistencia a los municipios con menos de 20.000 habitantes y por tanto con menos recursos.

De las tareas, que han comenzado, se encarga la empresa Paramassi Ibérica S.L. por un importe de 59.786,10 euros que serán sufragados mediante una ayuda económica solicitada por el Ayuntamiento de Benaocaz a la Diputación. El expediente se ha tramitado de emergencia, ya que la institución provincial entiende que concurren las circunstancias recogidas en la normativa vigente ante situaciones que supongan un grave peligro.

Los trabajos consistirán en actuar sobre el afloramiento foco de los desprendimientos mediante malla de triple torsión adosada y la colocación posterior de una red de anillos -ASM 2/350 6:1-, fijar un bloque rocoso de grandes dimensiones cercano, fragmentar otro que está pegado al muro e instalar una malla de triple torsión de alambre galvanizada tipo 6x8-14 en los extremos y en zonas intermedias donde haya coqueras, concavidades o resaltos tipo escalón, complementado con barrera semirrígida sobre el muro existente.