Críticas a la Junta por no acelerar los cierres en la Sierra

La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, compartió este jueves el malestar de alcaldes de la Sierra gaditana, que exigen a la Junta de Andalucía que acelere cierres en caso de aquellas poblaciones que detecten un aumento considerable de casos de Covid para evitar mayor contagio y no tengan que esperar a los jueves cuando se reúne el comité de expertos.

Y puso como ejemplo El Bosque, cuyo Ayuntamiento lleva días pidiendo a Salud que acelere las medidas ante el aumento de casos, que superan la tasa de incidencia por encima de los 1.200 sobre 100.000 habitantes. Al respecto, la Junta ha dictaminado este jueves el cierre perimetral y de la actividad no esencial en Alcalá del Valle, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Puerto Serrano y Ubrique.

“Hubo un aumento considerable de casos el pasado viernes. Llamamos a la delegada provincial de Salud para que se aceleraran los procedimientos y se tomara la decisión de cierre perimetral y cierre de la actividad lo antes posible. Llevamos una semana de retraso. Una vez más llega tarde y mal este cierre”, denuncia la alcaldesa de El Bosque, Pilar García (PSOE).

La también líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, apostilló que el de El Bosque es un "claro ejemplo de que se están tomando decisiones sobre la pandemia al peso”. Habló de la “incapacidad” del Gobierno andaluz a la hora de tomar una decisión “en el sitio justo” cuando hay un ayuntamiento que detecta un problema de aumento de casos de contagios de Covid "como es el caso de El Bosque, que ve como sube la media de la tasa y dice a la Junta limite la movilidad aquí”.

A su juicio, el Gobierno de Juanma Moreno está descargando “en el comité de experto su incapacidad para actuar, bien porque no sabe o porque no quiere”. Susana Díaz añade que "por no tomar la decisión allí donde afecta, acaban castigando a todos los andaluces. Una región que tiene una población muy dispar”.

La secretaria general del PSOE argumentó que al final la Junta de Andalucía “acaba destrozando la economía, aumentando la cadena de contagios y no controlando a través de pcr por no tomar decisiones de cierres en el sitio donde se tiene el problema como ahora en El Bosque, el otro día en Ubrique. Al final acaba provocando un destrozo en la salud y en la economía bastante grave”, concluyó.