La CEC toma impulso en Arcos ante los retos del futuro empresarial

Los empresarios de la provincia agrupados en la CEC tomaron este miércoles impulso en Arcos para afrontar los retos de futuro que se presentan ante unas circunstancias cambiantes tras la pandemia y teniendo como telón de fondo la guerra de Ucrania, pero con la mirada puesta en las oportunidades de desarrollo para transformar la realidad gaditana.

Unas 400 personas se dieron cita en el hotel El Lago, en Arcos, convocadas por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) para celebrar su Convención Empresarial 2023. Inauguró el acto el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, quien dio paso a debates de expertos sobre la influencia del entorno global, la crisis de la energía y la transformación hacia modelos sostenibles o la irrupción de nuevos modelos de relaciones laborales y profesiones. También se habló sobre ‘Cádiz ante el entorno global’, con la exposición de las conclusiones de las mesas de trabajo que la CEC puso en marcha a finales de enero.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, explicó que esta convención se enfoca “como un punto de encuentro, una mirada a la provincia y su entorno. Es parar el reloj y armar mesas de gente que aporte valor. Hay que planificar y pensar cómo afrontar los retos de futuro en esta provincia”, dijo, recordando que el 85% del tejido productivo de la provincia lo componen pequeños empresarios y autónomos. Aprovechó, también, la ocasión para expresar el apoyo de la CEC a la propuesta de traer personal de las escuelas de hostelería de Marruecos lanzada por la patronal Horeca para cubrir puestos sin cubrir en el sector turístico. “Me parece una alternativa plausible que se les pueda ofrecer ese trabajo de una forma ordenada y conforme marquen las reglas”, señalando que ya se hace con los temporeros que van a la recogida de la fresa a Huelva. También se pronunció sobre la construcción del tercer carril para la antigua autopista que conecta con Cádiz y cuyas obras, en su primera fase, se ejecutarán en la parte de Sevilla. “Me parece sensato que se empiecen las obras por donde está el cuello de botella tanto en verano como en la entrada y salida a Sevilla. Y también en las entradas en la Costa, en los nudos de conexión con el aeropuerto y en una rotonda de conexión con la autovía de Jerez- Los barrios”, añadió sin renunciar, dijo, a la propuesta de desdoble de la Nacional-IV.

También el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quiso estar en la convención de los empresarios de Cádiz, en Arcos. Lorenzo Amor está convencido de que “esta provincia está tirando del carro”. Y puso como ejemplo que “en los últimos tres meses, en España, se han perdido 18.000 empresas, algo que no ha ocurrido en Andalucía ni en Cádiz. Es importante ponerlo de manifiesto porque estamos viendo que somos envidiados por este clima de confianza en el tejido empresarial, a pesar de la que está cayendo. Un tejido que da estabilidad y crecimiento en la provincia”, añadió. Amor ,también, hizo referencia a la reforma de las pensiones, en la que los empresarios se les “ha dejado fuera”, denunció. A tenor añadió: “Cuando se vende un acuerdo de dialogo social y falta un actor es como hacer una tortilla sin huevos. Digo esto porque la reforma de las pensiones que se plantea no es otra cosa que una subida de cotizaciones. No se puede hablar de acuerdo ni reforma cuando se deja fuera a quien tiene que pagar gran parte de esas cotizaciones, junto a los trabajadores”, apostilló.

Por su parte, el presidente de Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, habló de una provincia de Cádiz “con un tejido admirable, que se ha diversificado en los últimos años, siendo líder en el sector agroalimentario, en el aeroespacial, naval o en la industria turística y que está siendo un apoyo importante de la transformación de Andalucía”. Reconoció la importancia del reciente “gran pacto social y económico entre sindicatos, Gobierno andaluz y empresarios por el impulso de Andalucía, que lleva medidas de apoyo al tejido empresarial y laboral. Es un buen acuerdo que genera sentido de autoestima”, añadió.