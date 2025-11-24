El recuerdo de Vera-Cruz a sus hermanos fallecidos

El mes de noviembre se dedica de modo especial a los difuntos; son días en los que se intensifican las visitas a cementerios al igual que las cofradías aplican cultos especiales por los hermanos y devotos fallecidos. Y en el contexto de este penúltimo mes del año, la hermandad de Vera-Cruz protagoniza un estreno dedicado de modo especial y directo a sus difuntos.

Se trata de una iniciativa del grupo joven de la hermandad que preside Pablo Castellano, que busca así tener siempre presente a aquellos que han formado parte de la nómina de la cofradía del Lunes Santo una vez que fallezcan. Y por ello, han realizado un libro de difuntos que acompañará a partir de ahora en los cultos de la hermandad.

El taller de encuadernaciones Galván, de Cádiz, ha sido el encargado de realizar este libro, utilizando unas pastas de un misal de difuntos del siglo XVIII que tenía la hermandad. Así, con el título 'Liber defunctorum' en el libro están llamados a figurar los miembros de la Vera-Cruz. De hecho, ya se han escrito los primeros nombres, esos personajes más relevantes en la historia de la hermandad desde su fundación en 1566. Empezando por Fray Juan Naranjo, que era guardián en el convento de los franciscanos en Sevilla que fue quien vino a Cádiz a fundar el convento de San Francisco, empezando ahí la certeza documental de una cofradía de Vera-Cruz que se cree ya tenía vida años antes.

Los primeros hermanos difuntos que aparecen en el libro de la Vera-Cruz

Tras este fraile franciscano, se ha elaborado una lista representativa de hermanos fallecidos hasta la muerte de Ramón Grosso, que fuera hermano mayor de la cofradía. Ahora, la hermandad quiere seguir completando las páginas de este libro, para lo que ha pedido a los hermanos que faciliten información y poder dar forma al listado más completo posible desde la reorganización de la hermandad en 1972 hasta el momento actual.

Y a partir de ahora, se irán inscribiendo en este libro los nombres y apellidos de los hermanos que fallezcan, "siendo una manera simbólica de tenerlos presentes en nuestros cultos y en el día a día", traslada la hermandad tras estrenar este libro que fue bendecido en la misa dedicada a los difuntos este mes de noviembre.

"En memoria y agradecimiento a todos los que a lo largo de los siglos se desgastaron por nuestra hermandad, clavando sus ojos en la Cruz Verdadera de Nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza de que nuestra oración les ayude pronto a alcanzar la mirada que tanto anhelaron en su vida terrena y el convencimiento de que aquellos que ya la han alcanzado interceden por nosotros y nos siguen acompañando misteriosamente a través de la comunión de los santos", reza en la primera página de este libro.