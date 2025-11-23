A vueltas con la fecha de la Semana Santa

A vueltas con la fecha en la que se celebrará la Pascua, y con ello la Semana Santa, en un futuro. Ya hemos analizado en ocasiones anteriores esta posibilidad siempre cierta, en ese acercamiento que católicos y ortodoxos vienen buscando en los últimos años y que ha ganado intensidad este 2025 por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea. No parece que la decisión, si la hay, vaya a ser inminente; pero tampoco parece que vaya a ser muy lejana esa nueva fecha en la que la Iglesia Católica se adapte al calendario niceo, retrasando así su celebración la Semana Santa (que entre otras cosas nunca se celebraría en marzo).

Cristo reina en San José

Altar de Borriquita con motivo de la fiesta de Cristo Rey.

Hoy acaba el Año Litúrgico, que dará paso la próxima semana al tiempo de Adviento. Y lo hace, como cada año, con la fiesta de Cristo Rey, en la que hay una intensa agenda cofradiera de la que destaca, sin duda, la salida procesional que ha consolidado la hermandad de Borriquita con su titular, el Señor de la Paz, este mediodía (saliendo de San José en torno a las doce menos cuarto de la mañana para recorrer las calles de esta feligresía de extramuros). En la víspera de esta procesión (que quizá necesite un impulso por parte de la hermandad en determinados aspectos) el Señor de la Paz ha presidido de manera brillante el altar mayor de San José, el mismo que la pasada semana ocupó la Virgen del Amparo. El triunfo del mensaje evangélico, la realeza de Cristo, plasmada a la perfección en San José. Una gran estampa para despedir el Año Litúrgico.

El clero

No hay manera. Por más que los Papas hablen del tesoro que suponen las hermandades, por más que insistan los escritos de la Iglesia y las publicaciones de obispos, el clero sigue –como norma general– menospreciando a las cofradías, tratando a los cofrades como cristianos de segunda. Siempre que tienen ocasión sólo dedican palabras, comentarios y reflexiones siempre en contra de los cofrades y del modo que tenemos de celebrar los cultos. Siguen sin darse cuenta de lo que tienen ante ellos y sin tener ni pajolera idea de la vida y la utilidad de las hermandades, y de esas imágenes que tanto critican. Así les y nos va…

Buen Fin

Hablando del clero y los ataques a las cofradías; o de los complejos de los propios cofrades, que no sabe uno qué es peor. Alguien tendrá que explicar qué sentido tiene que Buen Fin pueda salir el 8 de diciembre, el tan mariano y festivo día de la Inmaculada, en su paso procesional (pero sin palio) y con una ‘mini banda’ formada por 16 músicos que tocarán sus instrumentos de viento, en lugar de hacer lo mismo pero con una banda de música completa. A ver cuál es la diferencia y cuántas oraciones de más provocan estos 16 músicos en lugar de la plantilla al completo de la formación. Si la decisión viene del clero, tendrían que explicar los por qués de esto; y si la han tomado cofrades que juegan a ser curas, apaga y vámonos.

EL DETALLE. Nuevo número de A Paso Horquilla

Portada de la revista de A Paso Horquilla que saldrá a la venta esta semana.

Esta semana lanza la editorial Línea 6 Eme un nuevo número de su revista cofrade, que en esta ocasión hará un repaso por la actividad que ha dado de sí los últimos meses en el mundo cofrade gaditano, con especial relevancia a la peregrinación que el Nazareno presidió en agosto y septiembre por los extramuros de la ciudad, que ocupa además la portada de la revista que edita Carlos Medina. En este número participan los fotógrafos Jesús Patrón, José María Reyna o Ragara, entre otros colaboradores, y como articulistas figuran el presidente del Consejo, varios hermanos mayores, José Joaquín León o José Luis Suárez Villar. En total, 196 páginas a color que podrán empezar a disfrutarse (por 5 euros la revista) a partir de este próximo jueves.