Noviembre mágico para las cofradías

Noviembre es el mes de los contrastes. La algarabía de su primer día en el barrio de la Viña con la celebración de La Palma que este año derrochaba tintes especiales (¿se puede plantear la hermandad celebrar la función votiva todos los años en la calle, salvo que el mal tiempo obligue a hacerla en la iglesia?) nos trasladaba este viernes al recogimiento más absoluto con el Cristo de la Buena Muerte plantado a los pies del altar mayor para tener presentes a todos los difuntos, como es propio en este penúltimo mes del año. Y el portentoso Crucificado, todo un privilegio poder verlo tan cerca apenas dos días en el año (el viernes de noviembre que dedica la hermandad a los difuntos y la tarde del Viernes Santo), dio paso en San Agustín a la Virgen de la Amargura, que se despidió de los cofrades de Humildad y de sus devotos para acudir a la consulta de cabecera de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Hasta la mañana de hoy pueden disfrutar de la belleza que siempre tiene la Virgen del Patrocinio y que este noviembre llama aún más la atención con un elegante altar y una vestimenta espectacular. Anoche vimos a la Virgen de la Piedad en las calles de la Merced; y toda la sobriedad e interioridad propia del mes romperá en su penúltimo fin de semana con la fiesta de Cristo Rey y la salida del Señor de la Paz por las calles de extramuros.

La Virgen del Patrocinio, de la cofradía del Prendimiento.

Dicen que noviembre es el mes de transición entre los últimos coletazos del verano y la Navidad, 30 días sin apenas actividad en muchos ámbitos del día a día. Pero para los cofrades, noviembre es otro mes cargado de intensidad, de notables celebraciones y de estampas mágicas como las que están regalando estos primeros días.

Sentencia

Elementos del palio actual de Buen Fin, en la exposición. / Jesús Marín

Está la cofradía de plena actualidad. El lunes inauguró una curiosa exposición en la sede de la Fundación Cajasol donde expone buena parte del patrimonio que a lo largo de estos 75 años de existencia ha ido atesorando la Virgen del Buen Fin, en un bonito homenaje a este aniversario. Y en paralelo, sigue la cofradía trabajando y preparando ese traslado a la Catedral del 7 de diciembre y su regreso a la Merced el día 8. Parece ser que el Obispado va a autorizar a la cofradía del Miércoles Santo que los traslados los haga con acompañamiento musical, dado el carácter extraordinario de la celebración. Lo que no se sabe aún es cómo irá y volverá la Dolorosa esos días. ¿Podría ser la solución planteada por la cofradía el paso de la Virgen pero sin palio?

Carrera oficial

Las gradas colocadas ante el Ayuntamiento de Cádiz durante el Cádiz Romana. / P-M.D.

Confirmó el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, esta semana en el regreso del programa CCTV (dirigido y presentado por Fernando Pérez) que el Consejo está planteando disponer unas gradas en un punto concreto de la carrera oficial, como ya adelantamos en esta tribuna hace semanas. La estampa que dejó la grada que se colocó en el Cádiz Romana gustó tanto al Consejo como al Ayuntamiento, y ahora se plantean Arquitecto Acero o la plaza del Palillero (delante de la sede de la Fundación Municipal de la Mujer) como posibles ubicaciones de ese formato que permite ampliar el aforo de la carrera oficial.

Glorias

Se acaba de cerrar el ciclo con la procesión de La Palma del pasado sábado, y ya se ponen las miras en el de 2026. Acertados nombramientos los que ha hecho el Consejo para los anuncios de las Glorias 2026, con un pregonero (Jesús Montaño) y un cartelista (Antonio Álvarez del Pino) que forman parte activa del mundo de las cofradías y, más en concreto, de las Glorias (Montaño es hermano mayor del Rocío y Álvarez del Pino es miembro de la junta de gobierno del Carmen) y que han demostrado sobrada valía para las tareas que le han sido encomendadas. A Montaño gusta siempre escuchar esas poesías con su característica voz, y en el cartel se apreciará seguro la evolución del pintor en estos últimos años. Enhorabuena a ambos.

El Vaticano

La que ha liado el Papa León XIV y su cúpula con las matizaciones y recomendaciones de los usos de los títulos con los que hasta ahora nos veníamos refiriendo a la Virgen. El documento publicado esta semana, en el que viene a pedirse que no se use el título de Corredentora al referirse a la Virgen, recomendando también que no se abuse del título de Mediadora, no ha sentado nada bien en el seno de las cofradías. Algunas, como La Palma, no han dudado en defender ambas consideraciones de la Virgen, como también están haciendo otras hermandades e incluso miembros del clero y de órdenes religiosas. La polémica está servida, y veremos la reacción que puedan tener las cofradías en cultos internos y externos. Urge alguna conferencia o tertulia de nivel a este respecto, a ver si conseguimos aclararnos.

Patrimonio

La Palma ha sacado a la luz otra laguna en la normativa (cada vez más extensa y, al mismo tiempo, más llena de excepciones y salvoconductos) de la diócesis en lo que a las cofradías se refiere. La hermandad tenía previsto reponer al culto este viernes la imagen de San Juan Evangelista, que ha sido restaurada por Morillo y Domínguez. Y el mismo viernes anunció que no podría llevarse a efecto lo previsto “debido a que no se ha recibido el decreto de reposición al culto”. Es decir, que la imagen está lista, que la restauración ha culminado, pero la propietaria de la imagen y la que ha costeado la restauración no puede devolverla al culto hasta que a alguien en el Obispado no le dé por firmar otro documento. ¿No piden las cofradías autorización antes de restaurar? ¿No se presentan informes? ¿No se exige que las restauraciones las realicen profesionales con título y contrastada experiencia? ¿A cuento de qué hay que exigir y esperar nuevos trámites una vez finalizada la intervención?

Patrimonio (II)

Hablando de restauraciones, apuntar que a día de hoy en el taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez están el Cristo de la Piedad, el Yacente del Santo Entierro y la Virgen de la Amargura, si es que el San Juan de La Palma ya ha sido devuelto a la hermandad. Todo un lujo, sin duda, que debe dejar estampas históricas que evidentemente nunca veremos.