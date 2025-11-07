Una imagen en la calle, besamanos, veneraciones y otros cultos: esta es la agenda cofrade del fin de semana en Cádiz

Las imágenes de la cofradía de la Buena Muerte este Viernes Santo en la Semana Santa de Cádiz de 2024

En pleno mes de noviembre, las cofradías de Cádiz tienen por delante otro intenso fin de semana con varias convocatorias destacadas tanto el viernes como el sábado y el domingo.

Veneración al Cristo de la Buena Muerte

El Cristo de la Buena Muerte, una de las tallas más destacadas de la Semana Santa y uno de los Crucificados de mayor valía en la imaginería española, podrá contemplarse este viernes de cerca, al quedar expuesto durante toda la jornada a la veneración de los fieles, con motivo de los cultos que a los difuntos celebrará por la tarde la hermandad del Viernes Santo.

Desde que finalice la misa de 10.00 horas hasta las 13.00 horas y a partir de las 19.00 horas quedará la imagen expuesta en el altar mayor de la iglesia de San Agustín. Y a las 20.00 horas es cuando tendrá lugar la solemne misa de réquiem, que oficiará el agustino Daniel Herrera y que contará con el acompañamiento musical del conjunto vocal Anima Christi.

Rosario vespertino de Siete Palabras

La Dolorosa de la cofradía de Siete Palabras, la Virgen de la Piedad, saldrá el sábado en rosario vespertino por las calles de Santa María.

A las 20.00 horas saldrá la Dolorosa, que recorrerá Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Santo Domingo, Botica, Mirador, Santa María, Suárez de Salazar, Teniente Andújar, Yedra, Gabriela Ortega, y Merced.

Cultos a Patrocinio en el Prendimiento

Altar de cultos dispuesto por la cofradía del Prendimiento para el triduo a la Virgen del Patrocinio.

Además, la cofradía del Prendimiento está celebrando un triduo en honor de su Dolorosa, la Virgen del Patrocinio, que está estos días de besamanos en el altar mayor de su capilla.

A las 17.30 horas abre la capilla para la veneración de la Virgen, comenzando los cultos a las 19.15 horas con la exposición del Santísimo, seguida del rezo del rosario, el ejercicio del triduo y la posterior eucaristía (a las 20.00 horas), que predica el marianista Rafael Iglesias.

Estos cultos finalizarán el sábado con la función a la Dolorosa, que seguirá en besamano el domingo en horario de 10.30 a 14.00 horas.

Regresa el San Juan de La Palma...

Para este viernes se anuncia la reposición al culto de la imagen de San Juan Evangelista de la cofradía de La Palma, que ha sido restaurado en el taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez.

...Y se marcha la Virgen de la Amargura

La Virgen de la Amargura, de la cofradía de Humildad y Paciencia

Y para el sábado se anuncia la retirada del culto de la Virgen de la Amargura, que va a ser restaurada por la misma pareja de profesionales asentados en la ciudad. Por ello, la Dolorosa de la cofradía de Humildad y Paciencia estará expuesta durante todo el día en besamano, celebrando la cofradía a las 20.00 horas los cultos mensuales que servirán de despedida a la imagen.