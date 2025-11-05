El Consejo de Hermandades designa al pregonero y cartelista de las Glorias 2026

El pregonero de las Glorias 2026, en la salida de la hermandad del Rocío de Cádiz de 2024.

Las hermandades de Gloria de Cádiz ya tienen pregonero y cartelista para el próximo año 2026. El Consejo de Hermandades ha realizado las designaciones correspondientes al ciclo de las Glorias, toda vez que este pasado sábado, 1 de noviembre, se celebró la última procesión de 2025, la de la Virgen de La Palma.

La persona designada para dar el pregón de las Glorias el próximo año es el hermano mayor del Rocío de Cádiz, Jesús Manuel Montaño, que pertenece también a las hermandades de La Palma (a cuya junta de gobierno perteneció en la etapa de la coronación canónica de la Virgen de las Penas) y de la Macarena de Sevilla. Persona con mucha experiencia en los atriles, ha dado varios pregones a la Virgen del Rocío, como el de la hermandad de Cádiz en 2012, el de Chiclana en 2019 o el de Algeciras este año 2025. Además, dio el pregón a la Virgen de las Penas de La Palma en 2013 y fue pregonero de la Juventud Cofrade.

Su pregón a las Glorias de Cádiz tendrá lugar el 26 de abril en el teatro del Títere de la Tía Norica a las doce del mediodía. Será, por tanto, el encargado de estrenar nuevo formato de este pregón de las Glorias, que hasta ahora siempre se ha celebrado en iglesias y que en los últimos años venía haciéndose en Santo Domingo. Para 2026, el Consejo de Hermandades traslada la ceremonia al Teatro del Títere, en la calle San Miguel.

El cartelista

Antonio Álvarez del Pino, con su libro sobre Luis Eduardo Aute. / Lourdes de Vicente

Por su parte, el cartel anunciador del ciclo de Glorias será pintado en 2026 por el gaditano Antonio Álvarez del Pino, licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de Sevilla en la especialidad de Pintura. Será la tercera ocasión en que Álvarez del Pino pinte el anuncio de las Glorias, como ya hiciera en los años 2015 y 2017. Además, en 2013 realizó el cartel anunciador de la Semana Santa, y un año antes pintó el de la Magna del Bicentenario. Además de otros muchos carteles anunciadores del Corpus y de otras fiestas, de la producción cofradiera de Álvarez del Pino destaca la exposición de una treintena de cuadros que realizó de la imagen del Gran Poder de Sevilla en el año 2023, o el paño de la Verónica que cada año ejecuta para la hermandad de Sanidad.

En otros órdenes del trabajo de este pintor gaditano, destaca el cuadro del Rey Felipe VI que preside el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Y en el año 2024 publicó un libro en el que analizaba la obra pictórica de Luis Eduardo Aute, titulado Vera-Obra.

Álvarez del Pino, que sustituirá como cartelista a Paco Mármol, guarda también relación estrecha con las hermandades de Gloria, formando parte actualmente de la junta de gobierno de la Archicofradía del Carmen.

El cartel será presentado el día 22 de abril de 2026 en la Casa de Iberoamérica.