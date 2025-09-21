¿Gradas para la Semana Santa de Cádiz?

La imagen que ofrece estos días la plaza de San Juan de Dios ha llamado la atención a muchos. Justo delante de la fachada del Ayuntamiento se han dispuesto unas gradas para los actos del evento Cádiz Romana que ha llevado a más de uno a plantearse la posibilidad de verlas instaladas también durante la Semana Santa, a semejanza de lo que ocurre por ejemplo en Málaga en un tramo del recorrido. Otros apuestan por esta infraestructura para la calle Arquitecto Acero, sirviendo así de telón que corte las fuertes corrientes de viento si se coloca en perpendicular ante la puerta de salida de las cofradías que hacen estación en la Catedral. Y los hay también quienes las rechazan de pleno. Pero lo cierto es que el graderío instalado en plena carrera oficial y rodeado de elementos en cuya decoración primaba el rojo semanasantero (hasta con las vallas ya antiguas de la carrera algo ‘tuneadas’) ha hecho que las miras del Cádiz Romana se hayan puesto en el Cádiz cofrade. Y eso que aún quedan 189 días para el Domingo de Ramos...

Semana Santa 2026

Designados ya el cartelista, la imagen del vía crucis y el pregonero, el Consejo y las hermandades de penitencia inician esta semana las reuniones para definir cómo será la Semana Santa de 2026 en cuanto a horarios e itinerarios se refiere. En estas próximas semanas se disipará si el cambio de carrera del pasado año provocará, esta vez sí, decisiones más ‘valientes’ por parte de muchas juntas de gobierno que este último año decidieron no arriesgar un ápice respecto a la llegada a la calle Nueva y también una vez abandonado el Palillero. Se esperan movimientos en el Domingo de Ramos, el Miércoles y el Jueves Santo.

Grandes novedades

Hablando de la Semana Santa de 2026, llega el momento crucial en el que se sabrá si definitivamente se incorporan dos nuevos pasos o no. En cuestión de días parece que se tomará una decisión definitiva en la hermandad de La Cena para que la Reina de Todos los Santos salga bajo palio el Domingo de Ramos; y en Piedad aguardan respuesta del Obispado para confirmar su intención de que el Señor de la Humillación procesione el Sábado de Pasión con un cortejo con hábito. El hermano mayor de la Merced, Vicente Llorens, confirmó también en la entrevista publicada en este diario ayer que el Nazareno de la Obediencia seguirá, por ahora, en el Sábado de Pasión. Y queda por saber si el Miércoles Santo seguirá siendo jornada de ocho pasos…

Grandes novedades (II)

A todo lo dicho, súmenle la música que sonará a partir de este año tras la Virgen de la Trinidad de Medinaceli, los avances en el proceso de dorado de varios pasos de misterio que ya están en marcha o las nuevas fases de bordado que se espera también en los palios que andan en estos menesteres. Y algunas que otras sorpresas que a lo largo del verano y en este inicio de otoño se van a ir concretando y anunciando para redondear otra Semana Santa cargada de novedades.

Martillos

Puestos a hablar de la Semana Santa 2026, reseñemos que en la actualidad (que sepamos) hay tres pasos procesionales sin capataz que organice y trabaje las respectivas cuadrillas de cargadores; cinco pasos, si empezamos ya a contar con el palio de La Cena y con el Seño de la Humillación. Esta semana se ha conocido la renuncia de los responsables del misterio de Las Aguas (Francisco Javier Baena y Cristóbal Beas) y días atrás se conocía también que José Julio Reyeros no seguirá al frente de Angustias de Ecce-Homo. A ellos se suma el paso de misterio de Borriquita, también en sede vacante desde hace unos meses a la espera de que tome posesión la nueva junta de gobierno. Curiosamente, de los tres martillos pendientes dos son de pasos de misterio voluminosos y con serias dificultades por su elevado peso. Suerte a las juntas de gobierno que tienen la responsabilidad de buscar a los capataces que consideren más adecuados. Y que acepten, claro.

EL DETALLE. De nuevo la Esperanza

La Virgen de Gracia y Esperanza de la cofradía del Huerto

Es el año. Y está siendo su año. El Jubileo de la Esperanza se está viviendo con especial júbilo en el seno de la cofradía del Huerto, que anda haciéndose aún a su nueva sede de Santa Catalina y entorno de la Viña y que está recuperando también sensaciones, emociones y vivencias de lo que debería ser una hermandad, de eso que le fue robado en sus últimos años en San Severiano. Ayer volvieron a vivir un día especial, con ese rosario misionero celebrado con carácter extraordinario por el Año de la Esperanza, que llevó a la Dolorosa a centros del casco histórico como Matía Calvo, San Rafael o las Hermanas de la Cruz (que también están de celebración y de jubileo). Gracia y Esperanza protagonizó su cuarta salida del año, después de más de dos años sin salir. Tras el traslado a Santa Catalina, el Jueves Santo y el Corpus de la Viña, ayer regresaba a las calles para seguir llevando la Esperanza a su nuevo barrio y a todos los que se acercaron a Ella. La Esperanza del Huerto.