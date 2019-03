Es la misma imagen. El mismo Nazareno tallado por José Rivera. Pero casi ni lo parece. Con este contraste tan grande ha presentado días atrás la hermandad del Amor los cultos a su titular. Así, en la foto de la izquierda, amanecía el sábado de la semana pasada (después de que el viernes se representara con las manos atadas para el tradicional vía crucis). Y el lunes a primera hora ya ocupada el altar mayor como aparece en la imagen de la derecha. Apenas unas horas separan una fotografía de la otra, hablando por sí solo de la encomiable labor que las mayordomías jóvenes vienen realizando en el mundo de las hermandades. La imagen del Nazareno del Amor en el besapié del pasado fin de semana ha sido realmente espectacular, cambiando su emplazamiento (en la capilla de San Luis), vistiendo la túnica morada (sería estupendo verlo así un Lunes Santo) y luciendo también corona de espinas y cordón de plata que suponían estrenos de ese culto. Desde 1982, con motivo de la magna, no se veia de morado y con cruz al Nazareno blanco. Y el resultado, desde luego, es para verlo más veces.

Música

La reivindicación la hicieron músicos sevillanos el pasado martes en la sede de la Fundación Cajasol, dentro de los diálogos que unió música y andar de los pasos de Cádiz y de Sevilla. No es normal que se siga permitiendo que las bandas ensayen en la ciudad a la intemperie cada noche, sea primavera, verano o invierno; haga frío o calor; llueva o no. “En Sevilla hace muchos años que esto ya no ocurre”, aseveró el director de las Tres Caídas de Triana, Julio Vera, explicando cómo el Ayuntamiento allí ha acondicionado naves sin uso para que las formaciones musicales puedan ensayar. Así, a bote pronto, en la ciudad ensayan cada noche unos 500 jóvenes (150 de Rosario y pongamos en torno a un centenar de Polilas, Ecce Mater y Sagrada Cena). Y ojo, porque Vera también puso el dedo en la llaga de las cofradías, “que tampoco hacen, dicen ni mueven nada a este respecto”. Tiene razón; aunque de los problemas de espacio de las cofradías también podríamos escribir un libro...

Pasos

Enorme noticia, y gran resultado, la del estreno del paso totalmente finalizado de La Palma. Ha costado lo suyo, incluso dando marcha atrás al dorado y las cartelas que en su día comenzaron a hacerse; pero el final que se ha visto expuesto en La Palma desde el miércoles hasta ayer bien merece la pena. Finalizado el de Misericordia, el próximo gran paso que espera la Semana Santa de la ciudad será el del Nazareno, que ya está tallando el taller de Hermanos Caballero y que tiene todos los componentes (asesoramiento de Alonso de la Sierra, elección de uno de los talleres más reconocidos del momento, plan de ejecución que hasta ahora se cumple con fidelidad...) para ser otra de las grandes obras de talla de nuestra ciudad. Ánimo.

La Palma

Hablando de esta hermandad, el estreno del paso el próximo Lunes Santo supone un punto y seguido. De entrada se van a finalizar las dos cartelas de los respiraderos laterales (el abrazo franciscano, en el lado derecho, y un Crucifijo pintado que va a sustituir Encarnación Hurtado por otro tallado) y ya están pensando en la cofradía en bordar los faldones del paso y en rematar los candelabros con coronillas doradas. Y de ahí al palio, donde se quiere iniciar el proyecto de una nueva candelería, entre otras cosas. Casi nada.

Láinez Capote

Al fin reconoce el Ayuntamiento la calle para el imaginero gaditano, que casi 40 años después de su fallecimiento es cada vez más reconocido no tanto por su calidad sino por el servicio que prestó en la posguerra al movimiento cofradiero que se produjo en aquellos años y que posibilitó en buena medida lo que hoy somos a nivel cofrade. Es justo reconocer que el empuje en esta cuestión lo ha tenido la hermandad de Sanidad, que es la que propuso al pleno de hermanos mayores solicitar la calle en el año 2014 y que es, por medio del tesorero del Consejo y anterior hermano mayor, Ildefonso Herrera, quien ha posibilitado ahora retomar la cuestión. Por cierto, ¿tan difícil ha sido desde 2014 que se pidió al anterior equipo de gobierno concederle el nombre de un callejón que no tenía nombre? Qué poca voluntad hay muchas veces hacia las cuestiones cofrades...

Loreto

Uno de los movimientos con más actividad en la zona de extramuros es el grupo de devotos de Loreto. Al parecer ya cuentan con un escudo corporativo, y en los últimos días han anunciado la creación y dedicación de la primera marcha procesional dedicada a su titular, compuesta tanto para cornetas y tambores como para agrupación musical. Bien por este grupo, que poco a poco va afianzándose en aquella barriada de extramuros. Que sirva de ejemplo.