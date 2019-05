En no pocas ocasiones a lo largo de estos cuatro años se ha puesto de relieve el buen trabajo que el equipo de gobierno, y en especial el alcalde de la ciudad, venía haciendo en relación a las cofradías. No sólo la llegada de Podemos al Ayuntamiento no perjudicó a las hermandades, sino que en líneas generales han vivido mejor desde 2015 que en la época anterior. Las cosas como son. Y por eso mismo, el programa electoral de Adelante Cádiz (formación en la que confluyen Podemos y Ganar Cádiz, los dos partidos que han gobernado la ciudad) ha caído como un auténtico jarro de agua fría en el entorno cofradiero.

La candidatura que lidera José María González ha presentado una serie de medidas en esa entendida laicidad que bien parece una persecución a lo católico que afectarían, muy de lleno, a las hermandades gaditanas. Tanto, que se puede llegar a decir que pondría en peligro el desarrollo de la Semana Santa.

Plantea esta formación política “organizar actos oficiales exclusivamente laicos y sin connotaciones ni simbología religiosa”, lo que afectaría seguro al Corpus y habría que ver en qué sentido a la Semana Santa (en cuya organización tiene el Ayuntamiento una cuota importante). Por si esto puede generar dudas, también se propone el equipo de González “no promover desde el Ayuntamiento ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo”, con lo que esto pueda suponer. Y peor aún, se menciona directamente “no financiar directa ni indirectamente actividades confesionales”, y qué es la Semana Santa sino una actividad confesional (por más que los modernos, los acomplejados y los resentidos hablen de espectáculo cultural, de folclore y de otras cosas).

Aún hay más en los propósitos de Adelante Cádiz, que anuncia que a medio plazo quiere “regular la ocupación de la vía pública por procesiones, ensayos o similares, especialmente fuera de la semana santa” (sin mayúsculas, por cierto).

Estas propuestas distan mucho del camino que José María González ha recorrido estos cuatro años de la mano de las cofradías. Y los viejos fantasmas de hace cuatro años y de un deseo de acabar con la Semana Santa han regresado; en este caso con argumentos más que evidentes.

Loreto, una hermandad en ciernes

Ya forman un colectivo, la agrupación parroquial de devotos; tienen sus listados, o censos, de integrantes; cuentan con un escudo corporativo; presumen incluso de una marcha procesional dedicada a su titular. Y ya hay quien dice que ha habido contactos para integrarse en un futuro en el Consejo de Hermandades (no se sabe bajo qué fórmula, puesto que la actual regulación de las agrupaciones parroquiales establece un plazo de diez años hasta el reconocimiento como hermandad). Parece claro que el proyecto cofrade de Loreto va consolidándose poco a poco, y que el movimiento en torno a la Virgen que tallara Luis González Rey cada vez se parece más a una hermandad en ciernes. Hoy finalizan el triduo a su titular, que preside ese elegante altar en la parroquia del barrio; aunque este año no habrá procesión por las calles. Ya habrá tiempo de celebrarla cada año.

Semana Santa

Ha empezado el Consejo a convocar las reuniones con las cofradías de cada jornada para analizar cómo se ha desarrollado la reciente Semana Santa y debatir con los responsables de los cortejos en la calle qué problemas ha habido y a qué han podido deberse. El punto de partida son unos días en los que los horarios se han cumplido relativamente bien. Pero sin duda habrá cosas que se pongan sobre la mesa para seguir mejorando o para propiciar cambios en el orden de paso que se van a pedir, al menos, en el Domingo de Ramos y Lunes Santo. También debe ser objeto de análisis en estos meses el cruce de cofradías por San Juan de Dios, que pese a haberse reducido respecto a 2018 siguen siendo varios y sigue faltando un criterio común. Hay cofradías que han cruzado la plaza con acompañamiento de palilleras, otras en silencio, y alguna con tambores y marchas. La Semana Santa de 2020 empieza a analizarse en el Consejo, en definitiva.

Martes Santo

Nos llaman la atención, y con razón, al problema que cada año se va agravando más en la jornada del Martes Santo. El itinerario establecido por las cinco cofradías convierte el día prácticamente en un recorrido común, un círculo en el casco histórico por el que transitan los cinco cortejos. La situación llegó este año a tal extremo, que la cruz de guía de Sanidad tuvo que esperar una vez finalizada la carrera oficial en el cruce de Beato Diego con Rosario a que terminara de pasar el cortejo de Ecce–Homo para seguir tras él Rosario abajo. Es decir, la primera del día iba pegada a los talones de la última del día, lo cual es un problema serio para la ciudad y para la Semana Santa. La situación empieza a ser tan preocupante que una de las hermandades (Piedad) ha hecho ya pruebas de su paso de misterio por Compañía, para buscar itinerarios alternativos a esa ‘pescadilla’ que forman los cinco cortejos, con sus diez pasos, en este día.

Los Patronos

La parroquia de Santa Cruz ya ha dado traslado al Cabildo Catedral de la situación de cara a la procesión del Corpus: si quieren que salgan los patronos del altar mayor, deben ser restaurados y que el Cabildo corra con los gastos. La intervención parece que será leve –en ese dedo que la parroquia denuncia que se rompió durante el Corpus del pasado año y una limpieza generalizada de las imágenes– y que el Cabildo la asumirá. La otra parte afectada se queja de que haya sido ahora, a pocas semanas del Corpus, cuando la parroquia haya comunicado ese percance que en teoría ocurrió el año pasado. Además, debido a todo esto se ha decidido que sean las hermandades de Santa Cruz las que se encarguen de la participación de los Patronos en el Corpus. Problema resuelto (por ahora).

Corpus

Hablando de esta fiesta, ya está confirmado que habrá procesión de la octava –la de la Esclavitud del Santísimo– repitiendo el modelo del pasado año. Esto es, saliendo desde San Francisco hasta San Antonio y formando un cortejo en el que irán varias parihuelas. Se sumará este año a la procesión la hermandad de Desamparados, que se encargará del exorno del paso de Santa Ángela de la Cruz. Y se quiere incorporar al cortejo una parihuela con el Corazón de Jesús, al ser precisamente es día (sábado 29 de junio) cuando comiencen en la diócesis los actos del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Buen planteamiento de la Esclavitud y de San Antonio fomentando esta procesión eucarística.