Sobre ruedas podría decirse que sigue la relación entre las cofradías de Cádiz y el Ayuntamiento. La situación marcha tan bien que estos días ha podido verse hasta al concejal de Ganar Cádiz Martín Vila montado en uno de los dos ciclocarros que las hermandades de la ciudad han donado a la asociación Hogar Despertares para el reparto de alimentos. Ganar Cádiz se ha mostrado siempre distante con las cofradías, en esa defensa peculiar de la laicidad, y su concejala de Cultura ha evitado en estos cuatro años cualquier tipo de contacto. Pero Vila rompió el otro día la tendencia. ¿Serán las elecciones?

Las normas

Tal y como se preveía y como ya había anunciado Rafael Guerrero hace unos meses, la reforma de la norma diocesana se ha quedado en algo bastante light que apenas modifica nada y que, mucho tememos, mantendrá las lagunas y los problemas de interpretación actuales. Sí parece acertado ‘castigar’ de algún modo la facilidad con la que hoy se presenta la dimisión de una junta de gobierno (faltando a un juramento que se hace ante el Evangelio, no se puede olvidar), aunque la norma no especifica desde cuándo se contabilizará ese criterio (¿será al que dimita a partir de ahora, o también se va a aplicar a aquellos que hayan dimitido recientemente?). La posibilidad de que un cofrade pueda pertenecer a una junta de gobierno de una cofradía de penitencia y otra de gloria al mismo tiempo habrá que ver, en un futuro, si es una medida positiva o todo lo contrario. Desde luego va a poner más fácil esa labor casi imposible de confeccionar una lista; otra cosa será la validez de la lista... Lástima que el Obispado mantenga las designaciones propias de peñas, asociaciones y otro tipo de colectivos laicos en lugar de recuperar las que siempre tuvieron las hermandades (priostes, tenientes o consiliarios).

El director espiritual

Vaya articulazo se ha sacado de la manga el Secretariado. Resulta que el director espiritual podrá ahora expulsar a un hermano de un cabildo o incluso suspender la convocatoria porque entienda que no se da el ambiente de respeto adecuado. Toma ya. El Secretariado acaba de quitarle a los cofrades una de sus pocas atribuciones, que era la de reunirse y tomar las decisiones que los hermanos que conforman las cofradías consideren. Si alguien en un cabildo debiera tomar la decisión de expulsar a un hermano o suspender la convocatoria, ese debe ser el fiscal, o incluso el hermano mayor. Pero el director espiritual no parece que deba atribuirse de eso. Veremos a ver cuánto tarda en darse el primer episodio de un cabildo suspendido por antojo del cura de turno, o por la cortedad de miras de una junta que se refugie en el cura para no enfrentarse al cabildo de hermanos.

Las Glorias

Inmersos ya en pleno ciclo letífico de la ciudad, tras la salida el viernes de la Pastora de Trille, deben plantear las hermandades si el modelo que en los últimos años viene repitiendo el Consejo es el más apropiado. ¿Necesitan las cofradías de Gloria un pregón a semejanza del de Semana Santa? ¿Es buena fórmula hacerlo cada año en una iglesia distinta de la ciudad? ¿Da buena imagen que tan sólo dos cofradías de penitencia estuvieran representadas en el ágape que después del pregón se dio al pregonero? ¿Se le da al pregonero de las Glorias el mismo papel relevante que al de Semana Santa? Lo que sí parece claro es que los pregones, en lo relativo al apartado literario, están siendo de altura; Luis Rivero llenó el Carmen, que no es fácil, el pasado sábado.

Amparo

Publicaba en las redes sociales la hermandad de Borriquita hace unos días que su imagen Dolorosa tuvo hasta cinco posibles advocaciones: Dulce Nombre, Refugio, Socorro, Consuelo y Amparo. Curiosamente, fue el día de la coronación canónica de la Patrona (4 de mayo de 1947) cuando se tomó la decisión definitiva –¿si hubiera que elegir hoy se hubieran decantado los cofrades de Borriquita por la actual advocación?–. Y curiosamente también, resulta que las otras cuatro advocaciones marianas siguen hoy ‘huérfanas’ en la ciudad.

Rosario

La banda de cornetas y tambores que está llevando el nombre cofradiero de Cádiz por todos los rincones de Andalucía acaba de cumplir 23 años de vida. Según trasladaba el pasado día 7 la propia formación, fueron cuarenta las personas “que pusieron los cimientos de lo que somos hoy día”, cuando rondan los 150 componentes. Por su constancia, por su personalidad, por el estilo que están creando en el mundo de las cornetas y tambores, por abrir fronteras complicadas, por ser una de las formaciones más solicitadas en la actualidad, y por todas esas noches de ensayo en la Punta de San Felipe, merece Rosario todos los reconocimientos. A por otros 23 años de música.

Despojado

Ayer mismo una representación de la hermandad viajó hasta Córdoba para realizar una visita al taller de Romero Zafra, que se encuentra terminando las tres imágenes secundarias (un sayón y los dos ladrones) que completarán el misterio de la cofradía y que todo apunta a que será el gran estreno de la hermandad para el año que viene. Y ojo, porque ya en la corporación salesiana se empieza a hablar, y cada vez con más fuerza, del paso de palio de la Concepción. ¿Se habrá hecho, incluso, alguna gestión al respecto?

Nuevo altar en San Agustín

Hace once años que la hermandad de Humildad y Paciencia bendijo una imagen del Niño Jesús (de Darío Fernández Parra) para representar de algún modo a la juventud y la infancia de esta histórica corporación. Ahora, esos niños de hace once años se han hecho jóvenes junto a esa imagen del Niño, que desde hace unos días recibe ya culto en San Agustín. En la capilla donde se encuentra el imponente Cristo de Jacinto Pimentel –en un altar que ya fue notablemente mejorado recientemente– se ha dispuesto también este altar para el Niño Jesús de la Humildad, que ya puede ser contemplado por todo el que entre en el templo agustino.

Corpus

Sigue la comisión dando pasos y haciendo gestiones de cara a la programación de las fiestas del Corpus. En los últimos días ha surgido un grave contratiempo: los Patronos que han procesionado estos dos últimos años (los del altar mayor de la parroquia de Santa Cruz) sufrieron daños el pasado año y no están, a día de hoy, en condiciones para volver a procesionar. Así ha respondido ya la parroquia a la petición de cesión. El problema, al parecer, se localiza en el dedo de una mano de uno de los santos, que requiere de una restauración que deberá afrontar la Catedral o, en su caso, la hermandad de los Patronos (de cuya normalidad en el gobierno sigue sin haber noticias).