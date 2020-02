Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la actividad de las cofradías en estas semanas previas a la Cuaresma era del todo inexistente. Sobre el calendario cofradiero se sobrevenía una especie de sombra sobre estos días, desapareciendo por completo de la vida de la ciudad a la espera de la quema del plumero y de que la parihuela con la imagen del vía crucis se pusiera en camino a la Catedral. Prácticamente, la función principal de Ecce–Homo a finales de enero marcaba el inicio del particular desierto cofradiero, que tenía su motivación en la no interferencia con la actividad carnavalesca que centra el interés en estas fechas.

No obstante, esta realidad parece haber quedado atrás. Felizmente para el cofrade –y sin interferir para nada en la otra fiesta de la ciudad porque todo se celebra estos días de puertas para adentro– la agenda de estas semanas previas a la Cuaresma es bastante intensa, como ha simbolizado estos días el altar de cultos que ha levantado la cofradía de Sanidad, que ayer celebró su función principal, en el presbiterio de Santa Cruz. El de Sanidad es el tercero de los cultos que en la ciudad se adelantan a la Cuaresma y que sirven para significar la presencia cofradiera también en estas fechas.

Estos cultos que se han ido desarrollando en las últimas semanas se unen a esa actividad ingente que cada vez en más casas de hermandad se dan estos días con repartos de papeletas de sitio, túnicas y antifaces. Humildad, Vera–Cruz, o El Huerto están en pleno proceso de formación de sus cortejos procesionales, que ya tiene totalmente definido la hermandad del Caído.

Todo ello sin olvidar el curso de formación del Consejo de Hermandades, que esta pasada semana tuvo una nueva cita en Cobos; el acto que la semana pasada se celebró en la parroquia del Rosario con la presencia de los pregoneros de la Semana Santa 2020 de Cádiz, Jerez y Sevilla (con buenas críticas por el formato y por el desarrollo); los cabildos que han celebrado Perdón o Borriquita; los numerosos ensayos y citaciones de cuadrillas de cargadores que copan los fines de semana y que está dejando ver la peculiar estampas de pasos envueltos en mantas o parihuelas recorriendo las calles de la ciudad; o a otras convocatorias que se vienen sucediendo con asiduidad a falta todavía de diez días para que de verdad empiece la Cuaresma.

La próxima cita cofradiera en esta antesala cuaresmal, de hecho, será la presentación del cartel del vía crucis pasado mañana en la sede del Consejo.

Los cofrades ya viven hoy, a diferencia de hace unos años, con absoluta intensidad el camino hacia un nuevo Domingo de Ramos. Aprovechen y disfruten.

Carrera oficial

El Consejo de Hermandades ha logrado otro pequeño logro que supone una importante mejora para el trazado común de los cortejos procesionales durante la Semana Santa. La conexión de la calle Arquitecto Acero con la plaza de la Catedral ha perdido el incómodo y antiestético escalón que durante tantos años ha supuesto el deslucimiento de todos los pasos. Estos días se ha realizado la obra que permite igualar el nivel del suelo en ese tramo final de Arquitecto Acero, eliminándose el desnivel, que para colmo era en curva por lo que siempre afectaba a los pasos primero en el lateral derecho, agravando estéticamente el modelo. Más palcos, un pasillo más coherente en Catedral, una calle Arquitecto Acero más lucida... El trabajo del Consejo con esta carrera oficial es más que notable. Que siga en esa línea.

Estrenos

Uno de los más esperados ya tiene fecha. El 4 de marzo regresará al culto el Señor de la Oración en el Huerto, que está siendo sometido a un proceso de restauración y de mejoras por el propio imaginero que realizó la talla en 1989, Manuel Ramos Corona. A buen seguro la imagen va a ganar bastantes enteros, entre otras cosas porque Ramos Corona acumula tres décadas más de experiencia que cuando la realizó y porque tanto él como la hermandad tenían muy claro dónde y en qué línea había que intervenir.

También para esta Cuaresma se espera la llegada a la Merced del Nazareno de la Obediencia, una vez que Luis González Rey termine la realización del nuevo cuerpo y la adaptación a él de la cabeza y las manos de la imagen de Cosme Velázquez y cuando las aguas se tranquilicen –o mejor dicho, se aclaren– en esta corporación que está estancada en la provisionalidad de un cabildo de elecciones pendiente de celebrarse.

Restauraciones

Hablando de restauraciones de imágenes, el Cabildo Catedral ha anunciado (como se informa hoy en las páginas de este periódico) la próxima restauración del espectacular Nazareno que recibe culto en el templo diocesano. En el año 1946 esta imagen fue objeto de un proyecto de hermandad que promovieron los funcionarios municipales y que llegó a tener estatutos y una clara idea de salida procesional (en la jornada del Lunes Santo, con la imagen sobre el paso de la Patrona e iluminada con los faroles de la Custodia del Corpus). Lo que ganaría la Semana Santa con un Nazareno de ese calibre, y de talla completa, recorriendo la ciudad...

Luis Becerra

Esta semana se ha conocido el fallecimiento de este artista cofrade muy conocido en Sevilla. Lo curioso es que Becerra también tenía bastante vinculación con Cádiz, ciudad de la que era un enamorado y a la que venía con bastante asiduidad. Cuenta Ramón Fernández que Becerra ya colaboró con la hermandad de Vera–Cruz con motivo del 450 aniversario en 2016, siendo quien ideó la presencia del Crucificado sobre su paso en el altar mayor de San Francisco así como el exorno de todo el altar mayor, o asesorando a la cofradía en la exposición del Museo Provincial. Desde entonces ha colaborado también con Servitas, últimamente guiando el proyecto de realización de un palio para los rosarios de la aurora del 15 de agosto (cuyo objetivo es estrenar este 2020). Y era también la persona que revisaba los bocetos que dibujaba Ramón Fernández para bordar alguna pieza que le encargaban. Descanse en paz.

Iniciativa

Muy curiosa, la que ha llegado a las hermandades para que la próxima Semana Santa uno de los cirios de las candelerías de los pasos esté dedicado a los cristianos perseguidos. Promovida por la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, se propone que en uno de los cirios de los pasos de palio figure la leyenda Ayuda a la Iglesia necesitada, y que durante la procesión se realice una oración por los cristianos perseguidos, e incluso que el capataz dedique una levantá “por nuestros hermanos perseguidos mártires del siglo XXI”.