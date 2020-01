Vive el cofrade en una continua cuenta atrás. Desde el Domingo de Resurrección, prácticamente, está haciendo números a la inversa de cara a la llegada de un nuevo Domingo de Ramos, de una nueva Cuaresma, de un nuevo año cofrade. Y tiende el cofrade a ensalzar eso que llamamos señales de que un nuevo tiempo de Cuaresma o de Semana Santa se avecina. Por eso, el altar del triduo de Ecce–Homo es una señal en mayúsculas de que esa cuenta atrás se acelera de manera ya incontrolada hacia un nuevo Miércoles de Ceniza. La cofradía de San Pablo acerca cada año la Cuaresma a una ciudad que vive demasiado pendiente a lo que cada noche acontece en el Falla; y lo hace además de un modo elegante y cuidado, como asumiendo esa condición de hermandad abanderada en esto de los triduos y funciones que a la vuelta de la esquina inundarán iglesias y fines de semana.

Este cuidado de los cultos se percibe en cada uno de los detalles que rodea al triduo. Y entre ellos, ha incorporado estos días la hermandad, a través de las redes sociales, una muy destacada iniciativa para explicar al común de los mortales qué es realmente lo que se está viendo en el altar. Qué joya o prenda lleva cada imagen, y por qué; y qué valor histórico o artístico tiene cada elemento que se aprecia en el altar mayor de San Pablo hasta hoy.

Gracias a las redes sociales, por ejemplo, se sabe que el Señor luce potencias estrenadas en 2017 con motivo del 350 aniversario fundacional de la cofradía, la corona más antigua que posee la hermandad, de finales del XIX y realizada en el taller que José Andrade tenía en la calle Rosario; y el manto isabelino realizado en 1843 y estrenado el Martes Santo de 1844. O se aprecia que la Dolorosa viste el antiguo manto de salida, bordado en 1914 o 1915 posiblemente por la misma autora que el del Señor (María de los Ángeles Martínez), y la saya a juego con el manto que está hecha con bordados del manto en una intervención “posiblemente bajo la autoría de las hermanas filipenses”; o que luce condecoraciones como la Medalla de plata del Instituto Nacional de la Previsión de Alfonso XIII, Medalla del siglo XIX de plata del reinado de Isabel II, Corazón de Maria de Plata, condecoración de la Orden de San Hermenegildo donado por un hermano, fajin militar tambien donado a mediados del siglo XX.

Toda una serie de datos que la Mayordomía de la hermandad, encabezada por Jaime Calderón, aporta para poner en valor el pasado de haciéndose valer de la tecnología del presente. Es el intraaltar de Ecce–Homo, la historia de las cofradías de Cádiz a golpe de clic.

Horarios

Dicen de la administración pública que sus tiempos no son los de los ciudadanos, por lo que suelen dilatarse los plazos y trámites que tiene cualquier proyecto. Pues algo así ocurre con las cofradías y el público de a pie. La publicación de los horarios e itinerarios de la Semana Santa 2020 reafirma un año más que las hermandades siguen sin atender lo que se reclama desde las aceras. Llama la atención que apenas hay cofradías que reduzcan sus tiempos en la calle, sino todo lo contrario: muchas son las que sin justificación aparente aumentan de manera considerable su horario procesional. Sirva de ejemplo la hermandad de Humildad que incrementa ¡¡45 minutos!! el tiempo desde carrera oficial hasta la recogida cuando además la hace más directa (por Beato Diego y San Francisco) que el año pasado (por Beato Diego, Rosario, Columela y San Francisco). Y es solo un ejemplo.

Itinerarios

Tampoco avanzan mucho las hermandades en este sentido. Es sorprendente que las cofradías opten por ir una detrás de la otra durante la mayor parte de su itinerario. Sobre todo en jornadas que se han convertido en una auténtica pescadilla que favorece los campamentos urbanos y dificulta que el público acceda a ver una procesión. Que de un año a otro no se busquen alternativas, itinerarios diferenciadores que despierten el interés y que hagan que el público vaya ex profeso a ver a determinada cofradía y no que se siente en una silla de playa a ver todo lo que pasa ese día por allí es llamativo.

Vera–Cruz

La cofradía ha reafirmado que está en un gran momento de forma y que tiene cimientos más que sólidos presentando una programación por los 75 años de Soledad que se antoja bastante interesante y completa sin incluir procesión ni culto externo alguno. Además, ha depositado en el anterior hermano mayor, Miguel Morgado, todo el peso de la coordinación de este aniversario, lo que también es reflejo de gran hermandad. La pintura anunciadora no está muy lograda, pero todo apunta a que la cofradía del Lunes Santo va a vivir un gran año 2020.

Málaga

Al hilo de lo comentado en Vera–Cruz, también se refleja un gran peso y fuerza por parte de la Agrupación de Hermandades de Málaga, que el otro día presentó los actos con los que celebrará su centenario fundacional. Apunten una procesión magna en otoño, un vía crucis con imágenes pasionistas en Cuaresma, un congreso internacional de cofradías y hermandades, tres grandes exposiciones o la realización de un monumento público de homenaje a las hermandades y los cofrades, entre otras citas. Eso sí, la agrupación cuenta con la decidida colaboración de la Junta, la Diputación o el Ayuntamiento, además de la entidad bancaria con sede central en esa ciudad.

La Sgae

Era de esperar que después de que Hacienda pretenda hincar el diente a la Semana Santa lleguen otras instituciones y administraciones y miren también con ansia recaudadora lo que con tanto esfuerzo ponen en la calle las hermandades. La actual responsable de la Sgae ha lanzado esta semana una especie de aviso de la intención de exigir el pago de los derechos de autor de las marchas que se interpretan tras los pasos. Ojo porque si esto sigue adelante supondría un grave galimatías para las hermandades, o el Consejo. Tanto, que alguna podría optar por dejar de salir con banda.

Fitur

Los presidentes de los consejos de hermandades de las capitales andaluzas siguen uniendo fuerzas y presencias. Estos días han estado juntos en Madrid, donde han decidido presentar por primer año en Fitur algo así como la Semana Santa de Andalucía, llevando cada ciudad (excepto Sevilla) su propio cartel. O una impresión del mismo, como el de Cádiz.