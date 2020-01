Los usuarios de las sillas de la carrera oficial no pagarán el 21% de IVA

Las cofradías gaditanas ya han tomado una primera determinación en medio de la gran incertidumbre generada respecto al pago o exención del 21% de IVA por el alquiler de sillas y palcos en la carrera oficial durante la Semana Santa. Tras la sorpresa que desató en toda Andalucía el anuncio de las hermandades de Sevilla de que Hacienda reclamaría este año el IVA correspondiente a la explotación de su carrera oficial, las hermandades de Cádiz han adoptado la decisión de no aplicar a los usuarios esa subida porcentual de cara a la próxima Semana Santa.

Así lo decidieron los hermanos mayores de las hermandades penitenciales en el pleno extraordinario que para tal fin se celebró en la noche del miércoles. Eso significa que serán las propias cofradías las que asuman el pago de ese impuesto en caso de que finalmente Hacienda reclame su declaración; cuestión que a día de hoy sigue estando en el aire.

No obstante, esta decisión de no aplicar directamente la subida del 21% a las sillas y palcos de la carrera oficial este año 2020 –a diferencia de lo que está ocurriendo en otras ciudades de Andalucía– no implica necesariamente que los precios fijados hasta la pasada Semana Santa se vayan a mantener intactos. Precisamente, el Consejo tendrá que definir los precios exactos que regirá cada localidad de la carrera oficial este año, de cara al proceso de renovación, abonos y adquisición de sillas que está previsto que se inicie el próximo día 27.

Desde el Consejo de Hermandades se sigue insistiendo en que no hay que declarar IVA ninguno por esta venta de sillas en la Semana Santa, alegando para ello que se trata de una entidad con fines sociales que en base al acuerdo estatal con la Santa Sede estarían exentas de este impuesto. De hecho, el organismo cofradiero ha solicitado ya esa declaración expresa de entidad con fines sociales, “un trámite que realmente no tendríamos que cumplir porque ya tenemos esa consideración de partida”, según ha explicado el presidente, Juan Carlos Jurado.

No obstante, Jurado mantendrá durante el día de hoy una reunión con el delegado de Hacienda en la provincia de Cádiz, para conocer de primera mano las intenciones de la institución recaudatoria así como para trasladarle los planteamientos y argumentos de las hermandades gaditanas para seguir estando liberadas de ese impuesto. Una reunión que los distintos delegados provinciales del ente estatal están manteniendo con los consejos de hermandades de las distintas capitales y ciudades donde la Semana Santa tiene un impacto especial después de que los presidentes de los consejos de las capitales andaluzas se reunieran el pasado viernes en Sevilla para analizar esta situación sobrevenida y del todo inesperada.

A la espera de lo que se resuelva en ese encuentro previsto para hoy entre el presidente del Consejo y el responsable de Hacienda en la provincia, las cofradías ya han avanzado que si la Agencia Tributaria reclamase el pago de IVA por el alquiler de sillas y palcos durante la Semana Santa “cumpliríamos con tal reclamación”, añadiendo que de manera inmediata “procederíamos a realizar las acciones pertinentes” para reclamar esa exención a la que entienden que están acogidas por derecho propio. “Existen resoluciones de los tribunales económico–administrativos aplicables a la situación creada que entienden que dicha venta está exenta debido a ese carácter social que tienen las entidades religiosas entre las que se encuentra el Consejo”, ha insistido Juan Carlos Jurado.