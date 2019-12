Vaya papelón se ha encontrado sin esperarlo el Consejo de Hermandades. Parece ser que el problema no está en que Hacienda haya reclamado ni advertido de nada, sino que en Sevilla se quieren lavar las manos ante futuribles problemas y van a cargar sobre los usuarios de su carrera oficial una subida del 21% por si el día de mañana lo pide Hacienda. El problema es que ante la repercusión del tema, Hacienda finalmente tendrá que pronunciarse, y como Hacienda somos todos el pronunciamiento valdrá para todos. O no. De momento, el Consejo mantiene cierta cautela al respecto, y Juan Carlos Jurado –abogado de profesión– ya está realizando las consultas y estudios oportunos para ver en qué deriva esta situación.

A nadie debe escaparle que gravar la carrera oficial con un 21% de IVA es un problema para los usuarios de las sillas y palcos (en caso de que el Consejo decida, lo que sería lógico, que esa subida corra por cuenta de ellos) y para las cofradías (en caso de que el Consejo asumiera ese IVA, lo que reduciría los ingresos de la carrera oficial nada menos que un 21%).

Para que esto se vea en cifras, la silla más barata de la carrera oficial –cualquiera del Sábado Santo, que vale 3 euros– pasaría a costar 3,63 euros si el IVA se grava al usuario; y el palco más caro (en el Palillero, a 560 euros) pasaría a costar 677,60 euros. Y si lo repercute el Consejo, una cofradía que este año haya ingresado 3.000 euros por la venta de sillas, en 2020 recibiría 2.370 euros, lo que supondría una pérdida considerable de ingresos.

Al margen de esto, declarar el IVA por la venta de sillas obligaría al Consejo, o a las cofradías, a acogerse a un régimen fiscal y administrativo ciertamente complejo y laborioso que exigiría a la permanente mucho trabajo añadido para cumplir con ese nuevo régimen que pasaría a tener.

Por el momento, Jurado ha solicitado reunirse con el resto de presidentes de los consejos de Andalucía para estudiar en conjunto esta situación sobrevenida y ver cuál es el escenario real y cuál puede ser la mejor decisión para la economía de las hermandades y el bolsillo de los usuarios de la carrera oficial. Suerte.

Secretariado

Ya se han fijado los asuntos a tratar en el pleno que reunirá a todos los hermanos mayores de la diócesis el próximo 11 de enero (y que no se celebraba desde octubre de 2005, nada menos). El tema central serán los requisitos para pertenecer a una junta de gobierno, de lo que hablará Rafael Guerrero; ojo porque esta ponencia podría incluir algún tipo de novedad al respecto, como por ejemplo esos cursos de formación a los que ya están obligando en otras diócesis. Además, habrá intervenciones del delegado episcopal (Juan Enrique Sánchez), del director del Secretariado (Alfonso Caravaca) y del obispo, que cerrará el pleno. Hasta el 1 de enero pueden formularse propuestas de cuestiones que se quieran abordar en ese pleno.

Solidaridad

Rara es la cofradía que en estas semanas de Navidad no han desarrollado ya no una campaña o acción social, sino varias. El mes de diciembre hace evidente el auge que este apartado social está cobrando en el mundo de las hermandades. Hasta el propio Consejo, por medio de Juan Ramón Montes, ha incluido ya en su programación habitual las comidas que periódicamente ofrece a personas sin hogar, y que volvió a repetirse el pasado día de Nochebuena en la sede de la asociación cofrade de la calle Barrocal (que siempre colabora con el Consejo). 35 hombres y mujeres pudieron disfrutar no sólo de los productos que el Consejo, muchas hermandades y algunas entidades de la ciudad reunieron, sino del rato de convivencia que facilitó que la Navidad llegue a todos.

2019

Finaliza un año intenso que en líneas generales puede considerarse bastante positivo para las hermandades gaditanas. La Semana Santa va notando poco a poco ese crecimiento cualitativo que venía demandando desde hace años y que parece ir calando poco a poco en los responsables cofradieros (empezando por el Consejo); ha sido un año sin intervenciones en el gobierno de las hermandades (con el matiz de la hermandad de los Patronos, que ahí sigue en el limbo por decisión del Cabildo Catedral, y del Santo Ángel, que vive en esa especie de extinción oficiosa sin que nadie ponga remedio); un año de celebraciones extraordinarias (con salidas unas veces más justificadas y otras que dejaron atrás los límites normales); con un Corpus que está intentando (pese a los malages de turno) resurgir con la ayuda decidida del obispo diocesano; y con unas glorias que también vienen mostrando una línea ascendente destacable. Aún queda mucho por hacer y por conseguir, pero 2019 deja recorrido un camino que en líneas generales –con sus excepciones, faltaría más– marca una buena tendencia.

2020

El año que comienza el miércoles debe confirmar esta buena línea en la que se han adentrado las hermandades. La Semana Santa tendrá que seguir mejorando, sobre todo en lo que refiere a la infraestructura de una carrera oficial que cada vez será mejor valorada por el público en general por lo cómoda que es para ver cofradías; mención especial tendrán los diferentes estrenos de calado que ya se anuncian para Semana Santa y que ayudarán a ese salto cualitativo; o las celebraciones extraordinarias seguirán desarrollándose, con la vista puesta especialmente en la parroquia de San José o en las cofradías de Las Aguas y Vera-Cruz (que por el momento son las que han anunciado actos por sus respectivos aniversarios fundacionales y de la bendición de Soledad). Pendientes de lo que deparen estos próximos doce meses, deseamos un feliz 2020 para todos.

EL DETALLE: Igualdad en Belén

Hoy en día que todo en la vida se mide en criterios de igualdad, que un gobierno o consejo de administración que se precie tiene que tener sí o sí el mismo número de hombres que de mujeres, que la concejala del Ayuntamiento siempre habla en femenino y que es materia de ministerios, consejerías y concejalías, Santo Domingo nos muestra que esto de la Igualdad ya existía en Belén hace 2019 años. El nacimiento siempre llamativo que instalan los dominicos muestra este año el mismo número exacto de hombres que de mujeres, sin trastocar la tradición de los tres Reyes Magos (no reinas que están hartas de fregar ni cosas así que hoy se le dicen a los niños). En el Belén de Santo Domingo no hay pastores, sino pastoras, que también acuden con regalos al Niño Dios. Queda una semana de Navidad, una semana de belenes, una semana para la ilusión de los más pequeños. Y pequeñas.