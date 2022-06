El encanto de la Octava

Reunidos en torno al Santísimo el pasado domingo, estos días de la Octava se consideran propicios para llevar al Señor allá donde no llega la procesión del Corpus, que es reducida en su itinerario (que ha vuelto a confirmar este año que debería limitarse a Cobos, Cristóbal Colón, Nueva, San Juan de Dios, Pelota y Catedral). Así surgió nada menos que a mediados del siglo XVI el culto externo protagonizado por la Esclavitud del Santísimo, y así se mantiene este Corpus Chico que ahora recorre las calles de la ciudad desde la iglesia de San Francisco en la tarde del sábado.

Este año la Octava del Corpus la han protagonizado la parroquia de San José y la Esclavitud del Santísimo (junto a las parroquias de San Antonio y del Rosario). El primero es un Corpus de nuevo cuño que ha dado un importante salto adelante este año con la incorporación de nuevos pasos que amplían el cortejo; y el otro es un reducto de la historia de la ciudad que la corporación que ahora preside Ramón Caño mantiene y que también está potenciando con la participación de numerosos grupos y movimientos de estas parroquias fusionadas, que se traducen en hasta ocho pasos en el cortejo además del carro de la Custodia.

Los Corpus de San José y de la Esclavitud de San Antonio, como en su día el del Mentidero o hace unos años el de la Merced, el de la Viña o el de San Lorenzo, vienen a ampliar la celebración de la gran fiesta que aunque venida a menos volvió a celebrar la ciudad el pasado domingo. Testimonios claros de la pujanza de vida de esas parroquias y labor evangelizadora para acercar el Santísimo más allá de las cuatro paredes de las iglesias.

Estos días de la Octava, donde la fiesta del Corpus se traslada a los barrios de la ciudad, culmina hoy con la tradicional procesión claustral en la Catedral, con la Custodia de Ana de Viya, otro portento patrimonial que atesora el Cabildo. Será tras la misa de este mediodía, dando así carpetazo a una fiesta de Corpus que necesita una revisión general en su día grande y que disfruta con el encanto de la Octava.

Corpus

Una cosa quedó clara el domingo pasado: el Corpus solo se salva por la procesión en sí, que pese a las notas discordantes y a la manifiesta relajación, dejadez o pasotismo de los organizadores (o de una parte de ellos) sigue mostrando ese poso que sólo da la historia, la brillantez y el acierto patrimonial que la ciudad supo dar en su momento a esta fiesta religiosa. La cabezonería municipal de no montar la rampa (hasta concejales del gobierno reconocen, en privado, que no debería haber problemas en montarla) se suplió con la salida del Santísimo a manos del obispo y acompañado del clero, y con una bendición final que debería mantenerse en años venideros (con un montaje, eso sí, más digno del altar donde se va a colocar el viril con el Santísimo). Pero la dejación total con la ausencia del característico romero en las calles, los ridículos toldos que solo cubren un tercio de San Juan de Dios, la decisión de la práctica totalidad de hermandades (comprensible pero lamentada) de no instalar altares en el recorrido, o las nada acertadas alfombras de colores no contribuyen en nada a engrandecer la fiesta. Bastaba el domingo con ir o ver fotos de otras localidades para lamentar lo fácil que es hacer un Corpus en condiciones, por más que en Cádiz parezca imposible.

La procesión

Vaya por delante que la procesión del Corpus es tediosa de por sí. A nadie le gusta ver una eterna fila de hombres y señoras trajeados, cirio en mano. Pero es que la salida del Santísimo a las calles no está tan dirigida a ser contemplada como a participar en ella (de ahí que las iglesias no celebren misa mientras está la procesión en la calle). Lo que sí es casi unánime este año es que la procesión fue bastante ágil y apenas hubo parones (sí grandes cortes) en el recorrido. Tardó excesivamente en ponerse en marcha el cortejo, lo que obligó a que el clero tuviera que esperar bastantes minutos con el Santísimo en el altar mayor hasta salir a la calle; y eso que al poco de comenzar la misa, la Custodia recorrió media Catedral y salió por Arquitecto Acero.

También conviene apuntar la escasa valía de algunos de los pasos que preceden la Custodia. La importancia histórica del Corpus de Cádiz y el patrimonio que se expone ese día en la calle merecen una vuelta de tuerca para esos pasos recientemente incorporados, y que no acaban de estar a la altura de la procesión.

La magna

Ya tienen las cofradías el decreto de autorización de la procesión magna, firmado el viernes. Ha evitado finalmente el Secretariado la obligatoriedad de celebrar cabildos extraordinarios para la participación en esta procesión, entendiendo que esto retrasaría aún más (por si fuera poco ya) la confirmación de la magna y de sus integrantes. Aún así, algunas cofradías (como por ejemplo La Palma) han anunciado que convocarán próximamente a los hermanos para consultarles la última palabra; y otras (como Ecce-Homo) han anunciado que no lo harán al entender que sus reglas no lo establecen así.

Las Penas

De manera rotunda, pese a ser la única candidatura (que siempre resta interés y participación), obtuvo Inma Ruiz la encomienda de sus hermanos para estar cuatro años más al frente de la hermandad. No es para menos, porque si uno echa la vista atrás a cuando llegó la junta de gobierno tras el período de comisariado hasta la actualidad (en el blog de la cofradía del Domingo de Ramos lo pueden comprobar) el recorrido es inmenso y el trabajo que hay detrás descomunal. Cuentas saneadas, avances enormes en el apartado patrimonial, destacando posiblemente la renovación de los hábitos procesionales y el trabajo en los dos pasos procesionales, restauración de la Virgen del Pilar, recuperación histórica de una hermandad con mucha valía documental… Por delante quedan cuatro años de proyectos e ilusiones en los que, de hecho, ya está inmersa la junta. Enhorabuena.

Proyectos

Hablando de Las Penas y de algunas de sus intervenciones más destacadas, hay que poner de relieve el buen trabajo que vienen haciendo no pocas cofradías para seguir dando pasos de gigante a la conservación y mejora de su patrimonio. Este mismo viernes la cofradía de Sentencia aprobaba la ejecución del nuevo retablo para la Virgen del Buen Fin, tan solo meses después de que se bendijera el del Señor. Ese mismo día aprobaba Ecce-Homo en cabildo de hermanos retomar el proyecto de restauración de la Virgen de las Angustias, que iban a acometer hace meses pero que quedó en suspenso. Y en Expiración han anunciado también esta semana que Juan Carlos Romero va a iniciar ya la restauración y enriquecimiento de las bambalinas del paso de palio. Todo ello sin olvidar que los pasos de Las Penas, Nazareno y Prendimiento ya están en los respectivos talleres para ejecutar las nuevas fases previstas. Heroismo total.

Patrimonio

Y ya que estamos hablando de patrimonio, es aconsejable la exposición que mañana inaugura la cofradía del Carmen para exponer el resultado de la restauración del terno de Teresa del Castillo, una bordadora de dotes realmente increíbles de mediados del siglo XIX cuyo mejor trabajo, o uno de los mejores, puede ser este de la Virgen del Carmen que ha recuperado Cyrta. Técnicos de esta empresa especializada en restauración de tejidos estarán en Cádiz para desgranar el proceso seguido y las particularidades de estas piezas del mejor bordado andaluz. Esta intervención, por cierto, demuestra la valía y la importancia de esa política de la Junta de Andalucía de apoyar el patrimonio religioso, principalmente el de las cofradías.