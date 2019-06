Las cuentas de la Semana Santa trasladadas al pleno de hermanos mayores el pasado miércoles (y guardadas con cierto celo y con recelo por cómo se vaya a comportar el nuevo Ayuntamiento a partir de ahora) muestran un aumento de recaudación por las sillas de la carrera oficial respecto al año anterior. Dicen que no es algo llamativo, pero el dato positivo hay que verlo como una constatación de que el actual modelo de carrera funciona mejor que el anterior. Que se recaude más dinero (pese a tener congelados los precios) es directamente proporcional a que hay más gente viendo las cofradías en las sillas y los palcos. El horario más tempranero y las facilidades de acceso y la comodidad de la plaza de San Juan de Dios son factores que han venido a mejorar la carrera oficial (por mucho que sigan protestando algunos). Constatado esto, el siguiente paso debe ser ampliar la capacidad de la carrera oficial precisamente en puntos como San Juan de Dios (como de hecho ya ha anunciado el Consejo con su proyecto de palcos delante del Ayuntamiento) y, por qué no, recortar el final, que no pinta nada en mitad de la calle Novena.

Martillos

Anda revuelto el mundo de la carga desde que finalizara la Semana Santa. Ya son tres los capataces que no siguen al frente de los pasos, curiosamente en los tres casos de misterio; el de Borriquita –que ha encontrado la solución, por ahora, en la experiementada figura de Gerardo Navarro–, el de Ecce–Homo –que parece que se decantará por alguien de la casa– y el del Nazareno –cuya noticia ha sido toda una sorpresa para propios y extraños–. Lo de Santa María parece justificarse en algunos incidentes que se vivieron bajo el paso el Jueves Santo, pero de los que el capataz (Jorge Gómez) ya había tomado nota e incluso corregido sobre la marcha esa misma noche. En fin, está siendo una Pascua ajetreada para mayordomos, fiscales y juntas de gobierno.

Meteorólogo

Ha planteado Paco Muriel (vicepresidente del Consejo) la posibilidad de que las cofradías de penitencia cuenten con un meteorólogo de cabecera al que consultar cuando reine la incertidumbre en los cielos. Ante la multitud de páginas webs sobre el tiempo y de fuentes de información al respecto, unificar una que colabore directamente con la Semana Santa (en las condiciones que se establezcan, claro). Esta figura de ‘asesor del tiempo’ la ha venido prestando a la perfección hasta el momento el bueno de Manolo Salguero jr., que nunca tiene un no por respuesta al que llama preguntando por las posibilidades de lluvia. Esta Semana Santa Salguero no solo ha informado a las cofradías de Cádiz, sino que además ha sido requerido en multitud de localidades de la provincia, e incluso de otros puntos de Andalucía. Sus predicciones –que a diario publica Diario de Cádiz en Semana Santa– no suelen fallar, desde luego.

Incidente

Han querido los hermanos mayores sacar a la luz pública mes y pico después de que acabe la Semana Santa un incidente que ciertamente había pasado desapercibido hasta ahora. Lo protagoniza un cargador (de la cofradía de Humildad, para más señas) que en redes sociales profiere todo tipo de insultos hacia una cofradía y su cuadrilla (el Despojado, en concreto). Al parecer, Humildad ha abierto expediente disciplinario a este cargador, que acudió vestido como tal a ver al Despojado en Nueva para lanzar lo que le vino en gana sin respetar nada de lo que tenía delante. Pero aún así, los hermanos mayores han querido darle más bola y mostrar su “repulsa” ante lo ocurrido. Mejor haría el pleno acordando, por ejemplo, actuar contra quienes faltan el respeto de esta manera formando parte de cuadrillas o de cofradías; porque el último que chilló a un paso en la calle terminó siendo homenajeado tiempo después. Y de paso, controlar también quiénes presentan carteles y conciertos o quiénes acuden a mesas redondas a lanzar todo tipo de barbaridades. Que de todo eso vemos varios ejemplos cada Cuaresma.

Corpus de San José

La fiesta del Corpus sigue cobrando interés en la ciudad. La tendencia de los últimos años sigue una línea ascendente que tímidamente parece desembocar este junio en unas mejores y más preparadas celebraciones en torno a la Eucaristía. Y en este sentido, la ventaja la parece seguir tomando la parroquia de San José. Su decidida apuesta por el Corpus, que además celebran en el tradicional jueves, sigue traduciéndose en esta parroquia de extramuros en un completo programa que incluye cartel anunciador y que desde el pasado viernes está ya comunicado a la sociedad.

Paco Alonso –qué buen cartelista de la Semana Santa sería– ha firmado la pintura que anuncia este año la procesión eucarística de San José, que se celebrará el jueves 20 de junio. Y la programación diseñada por la parroquia que dirige Alfonso Gutiérrez arranca una semana antes, el viernes 14 de junio, con una exposición de imágenes del Niño Jesús que estará abierta en la propia iglesia hasta el 19 de junio.

Una adoración eucarística con participación de los colegios religiosos de la zona (el mismo día 14), una exaltación eucarística (a cargo de Marco Antonio Huelga, el sábado 15), un concierto (el domingo 16, a cargo de Nova Mvsica), dos conferencias (una del formador del Seminario, Jesús Zurita, el día 17; y la otra a cargo del párroco del Buen Pastor de San Fernando, Silvio Bueno, el 19) y una procesión claustral (el día 18) dan contenido a una celebración que será intensa en esta parroquia de extramuros, que toma ventaja respecto a la propia ciudad a la hora de programar y celebrar en condiciones una de las fiestas principales del calendario católico.

Merced

Algo accidentado resultó el rosario público de la Virgen del pasado día 24. Tuvo que cruzar la plaza de las Canastas pegado a un camión de alumbrado público que estaba operando en este punto; y su paso por la plaza de Candelaria fue compartido por una representación de títeres en el interior de la plaza. ¿Estaba justificado llevar a la Virgen hasta Montañés en rosario, un viernes cualquiera por la tarde?

Hablando de la Merced, dicen que ya hay cerca de noventa personas que, a priori, formarán parte del cortejo que acompañe al Nazareno de la Obediencia si sale en Semana Santa. El dato es más que positivo, si se cumple.

Rocío

El martes emprenden los gaditanos su camino a Almonte. La incidencia del viento de Levante que reina estos días y las temperaturas pueden ser lo peor para el camino de Cádiz, que antes de poner rumbo a Doñana acudirá a Santo Domingo a despedirse de la Patrona. Mucho mérito, desde luego, el hacer el camino desde Cádiz hasta Almonte con la única intención de ver a la Virgen. Que sea un camino tranquilo y leve para estos rocieros gaditanos. El regreso se espera para el jueves 13 (justo la tarde en que la Patrona salga a Santa María para pernoctar a los pies del Nazareno, curiosamente).

EL DETALLE. La historia de Expiración con nombres y apellidos

Expiración está de aniversario. 75 años de vida acaba de cumplir. Y entre el amplio programa de actos, la hermandad ha querido poner de relieve que esos tres cuartos de siglo de historia tiene muchos nombres y apellidos destacados. Como el de los distintos hermanos mayores que ha tenido (nueve, contando con la actual), o el de aquellos hermanos que pertenecen desde el día de la fundación, o incluso antes, a la familia de Expiración. Una celebración muy emotiva que tuvo lugar el viernes y que sirve para dar a cada nombre el sitio que merece en la historia de Expiración.