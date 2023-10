Unos cambios de carrera oficial más allá de 2024

La Catedral

Cuando todo hacía indicar que la Semana Santa de 2024 no tendría cambios en la carrera oficial, después de verse abocadas las cofradías a retrasar un año más la reestructuración de palcos para acabar en Palillero, afrontan las penitenciales dos cambios de cierto calado; no en lo esencial, pues no son más que pequeños desvíos o atajos, pero sí en la configuración de cara al futuro. Porque es de esperar que si no hay fallos en la Catedral, el cruce de las hermandades por delante del altar mayor hacia Arquitecto Acero se mantendrá en años venideros, y no solo porque el suelo no se arreglará en dos días, sino porque el ‘atajo’ parece mucho más oportuno que el tránsito por la girola.

Candelaria

Respecto al otro cambio, el planteado en el pleno del miércoles sobre la plaza de Candelaria, en estas próximas semanas tendrá el Consejo que confirmar si cambia o no el recorrido. La gran duda radica en unos árboles que habría en el tramo de Sacramento a Montañés, por lo que la decisión final puede estar en la pelota de Parques y Jardines y la posibilidad de poda de esas especies. En cualquier caso, salga adelante o no finalmente la propuesta, es de alabar la actitud del Consejo, las ganas de empuje y el arrojo por buscar nuevas posibilidades para mejorar las procesiones de Semana Santa. En Cobos ya piensan incluso en instalar palcos en esta plaza, que tras la reurbanización puede facilitar la tan demandada dignificación del paso de las cofradías por este punto.

Por cierto, el cambio salió adelante con el voto en contra de seis hermandades.

Miércoles Santo

Hablando de recorridos y pruebas, la jornada del Miércoles Santo sería una de las que aún no ha cerrado el orden de paso para el próximo año ante el interés mostrado por la cofradía de Cigarreras para adelantar un puesto en la jornada, marchando detrás de Sentencia. Para ello, y para evitar el habitual acordeón que conforman las cuatro cofradías ese día por carrera oficial y la bajada de San Francisco, la hermandad de Santo Domingo quiere estudiar la posibilidad de salir de la carrera oficial en Novena a la izquierda y llegar a Plaza de las Flores, Catedral y San Juan de Dios. Para ello quieren realizar una prueba con el palio por la calle Compañía, para confirmar itinerario.

Dos se entienden que pueden ser los inconvenientes a esta propuesta; el primero es que cuando llegue a ese túnel de Compañía ya haya pasado hacia Santiago el cortejo del Caminito, que parece que debe ser así. Y el segundo es el cruce que se puede producir en San Juan de Dios entre Sentencia, que se dirige hacia la Merced, y Cigarreras, que buscaría Plocia o Sopranis.

Pleno extraordinario

Sorprendieron los hermanos mayores decidiendo convocar un pleno extraordinario en el que exponer el malestar por unos problemas con la norma diocesana que se mantienen invariables dos años después de que ya se pronunciara el pleno, y por la ausencia que entonces (junio de 2021) se solicitó al obispo, que aún no ha atendido la petición. Las actuaciones del clero, las decisiones de la autoridad cofrade diocesana, la aplicación totalmente arbitraria de la norma o la continua publicación de decretos limitando la actividad cofradiera son algunas de las cuestiones que ocasionan este malestar; y en la cúspide de todo ello, y como resumen o ejemplo de casi todo, está el caso del Huerto, que ciertamente es difícil de entender y de digerir con una parálisis que no sólo afecta a la salida procesional sino a los propios cultos mensuales. A ver en qué acaba esta convocatoria extraordinaria que muchos entienden como un grito de desesperación de quienes deberían verse como simples (y no tan simples, por la cantidad de personas que mueve una hermandad) aliados de la Iglesia.

Medinaceli

Este viernes celebra la hermandad de Santa Cruz las elecciones que le deben devolver la normalidad tras esta intervención que ha sido mínima por el empeño del comisariado que dirige David de la Fuente. En estos días se ha conocido el programa, o como pueda definirse el papel en el que se enumeran escuetamente los proyectos que al parecer se quieren ejecutar en estos cuatro años. Según ese folio, la cofradía arreglará las dos capillas que tiene en Santa Cruz, restaurará a la Virgen y el paso del Señor, retomar el proyecto de ejecución del nuevo palio (que lleva años anunciándose en la hermandad y que nunca comienza) o sacar a ambos titulares en “oración pública” Él y en “rosario vespertino” Ella. Y también creará una asociación paralela a la hermandad, o dentro de ella, para “el cuidado e impulso de la penitencia”, y recuperará una tertulia, “los 15 del pabilo”. No parece que ese documento haya sido muy meditado, y desde luego sí parece que ni el comisariado, el Consejo o la delegación diocesana han prestado atención o han intentado reconducir esas buenas intenciones que, a buen seguro, tiene este grupo de hermanos que lidera José Gómez Utrera. Suerte, en cualquier caso, para la empresa que tienen por delante a partir del viernes.

Un gran altar para un gran día

Anoche puso punto y final la novena a la Virgen de la Palma, la última gloria del calendario que encara ya los días previos a ese día grande del 1 de noviembre, que estrena además este año la declaración de Bien de Interés Cultural. Se nota el cariño que la hermandad está poniendo a esta jornada festiva, con un altar a la altura de los grandes cultos que allí saben celebrar y exornar, con el atractivo para la procesión de la recuperación de la cúpula o con la presencia de una banda (la agrupación musical Ecce Mater) abriendo el cortejo ese día. Antes de eso, hoy y mañana, la veneración a la Virgen y ofrenda de flores. Felices días a los palmeros.

Los Patronos

Fue una sorpresa el desarrollo de la procesión claustral con la que finalizaba la función de la fiesta de San Servando y San Germán, no anunciada en la proclama de los cultos. Le faltó quizás a la procesión cierta dosis de solemnidad, de boato, en ese recorrido por la girola. La pena fue el aspecto que presentaba la Catedral, con unas pocas decenas de personas para celebrar la fiesta de los patronos de la ciudad, capital de provincia. Se ve que hay mucho trabajo por delante para reflotar esa identificación de la ciudadanía con los Santos mártires. Bien por el Ayuntamiento, que estuvo representado.

EL DETALLE. Tertulia de gaditanos en Sevilla

El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, protagonizaba esta semana una de las sesiones del curso de formación que organiza el Consejo de Hermandades de Sevilla, que además moderaba otro gaditano que pertenece a la junta superior del organismo sevillano, José Joaquín León. El debate fue sobre la importancia de las hermandades como centros de piedad popular en distintos lugares de España; y Jurado dio su visión de lo que ocurre al sur de Sevilla, compartiendo mesa con el presidente del Consejo de Utrera y con el cofrade madrileño Enrique Guevara.