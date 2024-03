La calima en Cádiz, una nueva amenaza para las cofradías en los primeros días de la Semana Santa

Comienza este Viernes de Dolores unos días de Pasión en los que, junto al paso de cofradías, la previsión meteorológica también suele jugar un papel esencial. Todas las hermandades esperan y desean que el tiempo les sea benévolo en sus momentos de salida procesionales, para poder vivir con fervor y en la calle un momento que se espera durante todo el año.

No obstante, y a pesar de los deseos de los cofrades, la situación climatológica se presenta complicada para la Semana Grande en Cádiz. Manuel Salguero, meteorólogo detrás de la cuenta en X (antes Twitter) @EltiempoenCádiz, adelanta que "las previsiones hay que cogerlas con pinzas porque todo cambia mucho, y va a seguir cambiando". Salguero sí es proclive a hablar de tendencias, y la tendencia marca una inestabilidad clara para los próximos días (de hecho, la situación comenzará a complicarse a partir del domingo) pero aún está por ver si va a llover todos los días, con qué intensidad, si serán precipitaciones abundantes... "Lo que está claro es que va a llover y va a haber un cambio de situación", advierte Salguero.

Comenzando por este Viernes Santo y Sábado de Pasión, Salguero destaca que serán días en los que no se esperan lluvias pero en general serán desapacibles porque sopla un viento fuerte de levante y habrá calima en el ambiente, unas partículas de polvo en suspensión que harán que, aunque el día esté despejado, se aprecie grisáceo o incluso amarillento. La calima vendría a complicar la situación porque, aunque cayeran simplemente dos gotas, serían gotas de barro, lo que sí se podría convertir en un problema importante para las pasos que se encuentren en la calle en ese momento.

La situación meteorológica comenzaría a complicarse a partir del Domingo de Ramos por la llegada de una DANA (Depresión aislada en niveles altos) procedente de Canarias que hará que aumenten las nubes y que éstas puedan venir acompañadas de precipitaciones e incluso tormentas ya para la tarde. Según Salguero, serían lluvias irregulares, es decir, que puede que llueva en un municipio y no lo haga en otro al lado (el típico ejemplo de que haya un chaparrón en Cádiz pero no caiga ni una gota en Cádiz). El problema nuevamente del domingo no sería el agua en sí, sino que la calima se mantiene por lo que todo el agua que caiga va a ser en forma de barro, lo que terminaría afectando más a las imágenes que si solo cayera lluvia sin más.

Esta inestabilidad se trasladaría al Lunes Santo, aunque posiblemente mejorando con el paso de las horas.

A partir del Martes Santo la incertidumbre irá creciendo y los pronósticos comienzan a plantearse con más dudas. Según Salguero, es probable que la calima se retire y que el paso de la DANA del domingo provoque la llegada de borrascas atlánticas con varios frentes asociados que dejarán lluvias nuevamente. El viento de levante se retira pero entra el poniente, lo que contribuirá a una bajada de las temperaturas.

El meteorólogo gaditano advierte de que por el momento no se puede saber ni cuánta lluvia va a caer ni en qué momento por esa incertidumbre, pero que la tendencia inestable se mantiene ya que, a fin de cuenta, "estamos en primavera y la primavera es esto, inestabilidad pero con la opción de que entre frente y frente también salga el sol".

Concluye indicando que no va a ser una Semana Santa 100% pasada por agua pero tampoco 100% con sol.

La calima, la gran amenaza de la Semana Santa de Cádiz 2024

El meteorólogo gaditano Manuel Salguero advierte que la gran amenaza de la Semana Santa de este año en Cádiz, más allá de las precipitaciones, podría ser la calima, ese polvo en suspensión que se transforma en barro con la lluvia y que ensucia todo lo que encuentra a su paso.

En la Bahía ya el jueves recordamos los efectos que esa calima puede tener en los vehículos y en las calles. El problema se acentúa si esa barro llega a manchar mantos, túnicas, pasos e imágenes.

Una de las primeras cofradías de Cádiz que tuvo que decidir cómo actuar ante la calima fue la Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro, que en la tarde-noche de este jueves 21 de marzo tuvo que suspender su vía crucis por las calles de la ciudad.

Según narra Fernando Díaz, hermano mayor de la cofradía y pregonero de esta Semana Santa 2024, sobre las 21:00 horas, la parihuela con la imagen del señor yacente se encontraba ya a la puerta del templo para salir pero vio que caían unas gotas que eran de barro. Preocupado porque la imagen no iba cubierta, y una vez consultada la Juta de Gobierno de la hermandad, decidió realizar el acto en el interior de la iglesia de Santa Cruz, por los daños que esa suciedad pudiera causar en la imagen.