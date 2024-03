El aviso de Rosario de Cádiz para esta Semana Santa: "Respeto, silencio y evitar cruzar por medio de los músicos"

Quedan ya pocas horas para que comience la Semana Santa en Cádiz, que aunque oficialmente lo hará este Domingo de Ramos 24 de marzo, se adelanta en la ciudad con salidas procesionales tanto en Viernes de Dolores como en Sábado de Pasión.

Más de siete días marcados por la religiosidad en una comunidad que vive con fervor esta semana de Pasión. Un recogimiento y respeto que se debería trasladar igualmente al paso de los cortejos de las hermandades por las calles. Lamentablemente, no siempre el comportamiento del público es en la calle convive desde el respeto con los desfiles procesionales.

En este sentido, la banda del Rosario de Cádiz ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para pedir "respeto y cordura" ante "situaciones desagradables" vividas en otros años. Esto, sobre todo, se da en ciudades como Sevilla, donde las bullas están a la orden del día. Dicho de otro modo, importante cantidad de público que se aglomera delante y detrás de un paso para seguir un paso. Las aglomeraciones acaban dificultando la labor de los músicos, que quedan demasiado lejos del paso procesional o se llevan algún golpe mientras tocan sus instrumentos.

El comunicado íntegro, que puede leerle en su perfil de X (antes Twitter) es este:

"La Banda de CC. y TT Rosario de Cádiz quiere unirse a todos los compañeros músicos y desde estas líneas nos gustaría pedir cordura y respeto para los cortejos de las cofradías y las formaciones musicales que las acompañamos. En años anteriores hemos venido sufriendo situaciones desagradables que, si bien para el público pueden pasar desapercibidas, las consecuencias para los músicos pueden ser nefastas.

De este modo, y desde nuestra humilde posición, pedimos respeto, silencio y evitar cruzar por medio de los músicos, sobre todo cuando están tocando.

Intentemos disfrutar de la Semana Grande, de los cortejos, del arte, de la religiosidad y de la música con el mayor respeto posible."

👏🏻 𝐂𝐨𝐧 𝐭𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨, 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬. pic.twitter.com/TmAMAqG90Z — Rosario de Cádiz (@RosariodeCadiz) March 20, 2024

Lo cierto es que, aunque la Semana Santa gaditana suele dejar muy buenos momentos, no es más incierto que el público alguna vez no está a la altura de las circunstancias. Una falta de educación que a veces se vuelve manifiesta con personas que no tienen reparos en cruzar por medio de los cortejos, que se pegan demasiado a los músicos, privándoles de la libertad de movimiento necesario para ejercer su profesión o que directamente no colaboran permitiendo el cruce natural de otros transeúntes, temerosos de perder sus puestos en la calle. Unas tristes estampas que a veces ensucian la imagen que se da de la ciudad.