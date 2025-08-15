Agenda de besamanos, rosarios y procesiones del 15 de agosto en Cádiz

Agosto va a ser un mes extraordinario para las cofradías gaditanas, que concentrarán en este mes buena parte de la programación diseñada por el Año Jubilar de la Esperanza y por el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. Precisamente, este 15 de agosto, día en que la Iglesia celebra esta fiesta asuncionista, viven las hermandades el primero de los días grandes de este mes.

En primer lugar, este viernes festivo será el último día del besamanos extraordinario que desde el martes se viene convocando en trece iglesias distintas de la ciudad, con una veintena de imágenes marianas expuestas y muchos detalles y elementos curiosos, y llamativos, en su interior. Desde la mañana, gaditanos y visitantes tendrán la última posibilidad de conocer a la Virgen del Sagrario de Toledo, de ver a Desconsuelos de Afligidos bajo templete, de contemplar a la Virgen de las Penas con manto verde (cedido por la hermandad de la Esperanza de Granada), de fijarse en la Virgen de la Quinta Angustia de Descendimiento (que no procesiona), ver de cerca a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de San José, o disfrutar del binomio de la Asunción y la Esperanza que representan en Santo Domingo la Dolorosa de Cigarreras y la Patrona vestida de azul. Todo ello entre otros muchos atractivos que dejan estos cuatro días de besamanos.

En concreto, el horarios de los besamanos será el siguiente:

María Santísima de los Desconsuelos (Afligidos) . Iglesia de San Lorenzo. De 9.00 a 13.00 horas

. Iglesia de San Lorenzo. De 9.00 a 13.00 horas Nuestra Señora de las Angustias (Caminito) . Capilla del Caminito. De 10.00 a 13.00 horas.

. Capilla del Caminito. De 10.00 a 13.00 horas. María Santísima de la Quinta Angustia (Descendimiento) . Iglesia de San Lorenzo. De 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

. Iglesia de San Lorenzo. De 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Nuestra Señora del Sagrario de Toledo (Ecce-Homo) . Iglesia de San Pablo. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

. Iglesia de San Pablo. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. María Santísima de la Victoria (Expiración) . Iglesia de Santa María. De 9.00 a 14.30 horas.

. Iglesia de Santa María. De 9.00 a 14.30 horas. María Santísima de los Dolores (Nazareno) . Iglesia de Santa María. De 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

. Iglesia de Santa María. De 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. María Santísima de la Esperanza (Cigarreras) . Iglesia de Santo Domingo. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

. Iglesia de Santo Domingo. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza (El Huerto) . Iglesia de Santa Catalina. De 10.00 a 13.30 horas.

. Iglesia de Santa Catalina. De 10.00 a 13.30 horas. Nuestra Señora de La Palma Coronada (La Palma) . Iglesia de La Palma. De 10.00 a 14.00 horas.

. Iglesia de La Palma. De 10.00 a 14.00 horas. María Santísima de las Penas Coronada (La Palma) . Iglesia de La Palma. De 10.00 a 14.00 horas.

. Iglesia de La Palma. De 10.00 a 14.00 horas. María Santísima de la Trinidad (Medinaceli) . Iglesia de Santa Cruz. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Iglesia de Santa Cruz. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Nuestra Señora del Buen Fin (Sentencia) . Iglesia de la Merced. De 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

. Iglesia de la Merced. De 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas. María Santísima de la Piedad (Siete Palabras) . Iglesia de la Merced. De 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

. Iglesia de la Merced. De 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas. María Santísima del Amparo (Borriquita) . Iglesia de San José. De 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Iglesia de San José. De 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Nuestra Señora del Rocío . Iglesia de San José. De 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Iglesia de San José. De 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. Iglesia de San José . De 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. De 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Madre del Buen Pastor. Iglesia del colegio Rebaño de María (calle Trille). De 11.00 a 13.00 horas.

(calle Trille). De 11.00 a 13.00 horas. Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad . De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas

. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas María Santísima del Mayor Dolor (Buena Muerte) . Iglesia de San Agustín. De 10.30 a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas

. Iglesia de San Agustín. De 10.30 a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas María Santísima de la Concepción (Despojado). Santuario de María Auxiliadora. De 19.00 a 22.00 horas

Además de esta cita, tres imágenes saldrán hoy a las calles de la ciudad. La que lo hará más temprano es la primitiva titular de Servitas, la Virgen de los Dolores de Montes de Oca que a las ocho y media de la mañana saldrá, bajo palio, en el habitual rosario de la aurora de la orden seglar, que recorrerá Sagasta, Santa Inés, Torre, Encarnación, San José, Mateo de Alba y Sagasta acompañada de un coro de campanilleros de la propia orden.

Ya por la tarde, la Virgen del Amor Hermoso protagonizará su habitual salida procesional por las calles de Santa María y el casco histórico. Será tras la función solemne de las siete, recorriendo Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Botica, Mirador, Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo acompañando a la Virgen la banda de Bollullos.

En torno a una hora antes de esta procesión, sale también a las calles de Santa María la Virgen de la Victoria de Expiración, que culmina su estancia en el templo concepcionista para regresar al Carmen en un rosario público que recorrerá Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Pelota, Marqués de Cádiz, Ruiz de Bustamante, Cobos, Villalobos, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrié, Valverde, San Pedro, San José, Enrique de las Marinas, Bendición de Dios y Alameda, llegando al Carmen en torno a las diez de la noche y con el acompañamiento del coro Virgen del Carmen.