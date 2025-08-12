Primer día de besamanos extraordinario. Cádiz asuncionista

No suele vivir Cádiz con tanta intensidad estos días agosteños previos al ecuador del mes, cuando la Iglesia celebra una de sus fiestas importantes, la de la Asunción. Varios son los cultos, besamanos, rosario e incluso procesión que acoja ese 15 de agosto la ciudad, pero no es común celebrarlo de la manera en que ayer se inició la cuenta atrás.

La ciudad se ha revestido este año de celeste, color vinculado a la Asunción, para festejar los 75 años de un dogma claramente mariano. Y lo ha hecho con un besamanos extraordinario en el que participan una veintena de imágenes de la Virgen y que ayer tuvo su primer día de los cuatro (nada menos) que ha propuesto el Consejo de Hermandades, promotor de esta iniciativa.

No fue la mañana especialmente movida en las iglesias de la ciudad; primero porque muchas estaban cerradas, algunas incluso que habían anunciado que estarían abiertas; y segundo porque la ola de calor hacía prácticamente insostenible pasear por la ciudad. Pero eso no restó público en las iglesias que sí iniciaban este besamano desde primera hora, y que conforme avanzaba la jornada iban recibiendo más visitas, más fotógrafos y más hermanos que acudían al encuentro con la Virgen.

En algunas iglesias, además, la concurrencia de varias imágenes en besamanos suponía un atractivo añadido. Como en San José, donde no solo las hermandades sino la propia parroquia se han volcado con esta iniciativa; así, en la nave del Evangelio podía verse a la Virgen del Amparo ante la puerta lateral cubierta con un dosel de telas y maderas pintadas; junto a Ella, la Dolorosa que se venera en este templo y que tiene como advocación Mayor Dolor y Traspaso; y en el crucero, bajo su altar, la Virgen del Rocío, presentada en esta ocasión sin el rostrillo y la ráfaga habituales, y con el Niño en su brazo izquierdo, en una estampa muy inusual.

La Virgen del Rocío de la parroquia de San José, en Cádiz.

Y es que este besamanos extraordinario está dejando estampas llamativas desde el primer día. Como la de Angustias del Caminito casi en el dintel de su capilla de Isabel La Católica; o la de la Virgen de la Quinta Angustia de Descendimiento, cuya veneración permite contemplarla de cerca. Allí mismo, en San Lorenzo, puede verse a la Dolorosa de Afligidos de nuevo bajo el templete que se construyera en Sanlúcar expresamente para la magna de 2017, y a la primitiva Dolorosa de Servitas en el palio que la orden hizo expresamente para los rosarios de la aurora del 15 de agosto.

Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González

En La Palma han utilizado dos mantos cedidos para ataviar a sus titulares coronadas, que participan las dos en el besamano. La Palma viste un manto celeste que pertenece a la Purísima de Puente Genil, que es su Patrona, en unión al color asuncionista que también resaltaba en el manto de Trinidad de Medinaceli (única imagen en besamanos en Santa Cruz). Y las Penas viste el manto verde de la Esperanza de Granada y su corona de coronación, de la que mañana se cumplirá su tercer aniversario que la hermandad celebrará con una función solemne.

Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González

En San Pablo ha sido dispuesta la Virgen del Sagrario de Toledo, sedente bajo el altar mayor que estos días está presidido no por el Señor, sino por la Virgen de las Angustias. Y Santa María lucía la Virgen de la Victoria con una vestimenta y sobre una peana distintas a la que había utilizado la hermandad para su traslado horas antes desde el Carmen.

Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González

La Virgen del Buen Fin estrena manto en esta ocasión, de terciopelo rosa; y a escasos metros, la Piedad de Siete Palabras se presenta con su personal estilo estético (en esta ocasión compuesto por camisola en seda morada, túnica en brocatel gris perla con flores salmón y rosa, manto de terciopelo de seda en malva y tocado de organza con flores pintadas y bordadas sobre lentejuelas en tonos malvas).

La Virgen de la Piedad, de Siete Palabras, dispuesta para el besamanos extraordinario.

Estampas peculiares y llamativas que deja este besamano que seguirá celebrándose hasta el viernes y con el que Cádiz reivindica su vocación asuncionista.

Segundo día ya con todas las imágenes

El besamanos extraordinario continuará este miércoles, día en que está previsto que se sumen ya todas las imágenes participantes. En concreto, a partir de esta jornada podrán contemplarse también a la Virgen de la Concepción del Despojado (que podrá visitarse los tres próximos días de siete de la tarde a diez de la noche) y la Virgen del Mayor Dolor de Buena Muerte (en horario de diez y media a doce del mediodía y de siete a nueve de la tarde).

A ellas se suman, conviene recordar, la Virgen de Gracia y Esperanza del Huerto (en Santa Catalina), las dos titulares de La Palma (en el templo de la Viña), las imágenes de Desconsuelos, Quinta Angustia y Dolores de Servitas (en San Lorenzo), Sagrario de Toledo (en San Pablo), el Caminito (en su capilla de Isabel La Católica), Trinidad de Medinaceli (en Santa Cruz), Buen Fin y Piedad de Siete Palabras (en la Merced), Dolores del Nazareno y Victoria de Expiración (en Santa María), la Patrona, Amor Hermoso y Esperanza (en Santo Domingo); así como en extramuros Amparo, Rocío y Mayor Dolor y Traspaso (en San José), y Madre del Buen Pastor (en el Rebaño de María).