Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz

Este 12 de agosto ha dado comienzo el besamanos magno con el que las cofradías de Cádiz celebrarán los 75 años de la proclamación del Dogma de la Asunción.

Una veintena de imágenes de la Virgen participan de esta ceremonia extraordinaria que se alargará hasta el 15, día de la Asunción.