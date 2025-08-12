Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González

Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz

Las hermandades de la ciudad celebran hasta el día 15 un besamanos en el que participan una veintena de imágenes

Este 12 de agosto ha dado comienzo el besamanos magno con el que las cofradías de Cádiz celebrarán los 75 años de la proclamación del Dogma de la Asunción.

Una veintena de imágenes de la Virgen participan de esta ceremonia extraordinaria que se alargará hasta el 15, día de la Asunción.

Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
1/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
2/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
3/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
4/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
5/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
6/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
7/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
8/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
9/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
10/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
11/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
12/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
13/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
14/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
15/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
16/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
17/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
18/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
19/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
20/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
21/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
22/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
23/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González
Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz
24/24 Primer día del besamanos extraordinario por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción en Cádiz / Julio González

También te puede interesar

Lo último

stats