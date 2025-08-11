Guía del besamanos magno de Cádiz del 12 al 15 de agosto: imágenes, templos y horarios

Hasta una veintena de imágenes de la Virgen estarán a partir de este martes expuestas en besamanos en las iglesias de Cádiz para conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. La principal apuesta del Consejo de Hermandades para celebrar esta efemérides se iniciará este martes, cuando estén ya en besamanos la mayoría de imágenes participantes, sumándose cuatro más en la jornada del miércoles 13 de agosto.

A las 20 imágenes en besamanos se sumarán también otras como la Virgen del Amor Hermoso, que esos días preside el altar de los cultos que la hermandad de Cigarreras dedica cada año en su honor como preparación a la salida procesional del próximo día 15; o la primitiva titular de Servitas, que quedará expuesta en el paso para el rosario de la aurora del día 15, después de haber estado en besamano este pasado fin de semana.

En concreto, esta es la relación de imágenes que participarán en este besamanos extraordinario, así como los días y horarios en que podrán visitarse en sus respectivas iglesias:

A partir del 12 de agosto

María Santísima de los Desconsuelos (Afligidos) . Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 14 de agosto en horario de 10.00 a 13.00 hoars y de 18.00 a 21.00 horas. El día 15 de agosto de 9.00 a 13.00 horas

. Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 14 de agosto en horario de 10.00 a 13.00 hoars y de 18.00 a 21.00 horas. El día 15 de agosto de 9.00 a 13.00 horas Nuestra Señora de las Angustias (Caminito) . Capilla del Caminito. El martes 12 de 17.00 a 20.00 horas. El 13 y 14 de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El día 15 de 10.00 a 13.00 horas.

. Capilla del Caminito. El martes 12 de 17.00 a 20.00 horas. El 13 y 14 de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El día 15 de 10.00 a 13.00 horas. María Santísima de la Quinta Angustia (Descendimiento) . Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 15 en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

. Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 15 en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Nuestra Señora del Sagrario de Toledo (Ecce-Homo) . Iglesia de San Pablo. Del 12 al 15, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

. Iglesia de San Pablo. Del 12 al 15, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. María Santísima de la Victoria (Expiración) . Iglesia de Santa María. El 12 de agosto de 18.00 a 22.30 horas. El 13 y 14, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.30 horas. El día 15 de 9.00 a 14.30 horas.

. Iglesia de Santa María. El 12 de agosto de 18.00 a 22.30 horas. El 13 y 14, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.30 horas. El día 15 de 9.00 a 14.30 horas. María Santísima de los Dolores (Nazareno) . Iglesia de Santa María. El día 12 de 18.30 a 22.00 horas. El 13 y 14 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 22.00 horas. Día 15 de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

. Iglesia de Santa María. El día 12 de 18.30 a 22.00 horas. El 13 y 14 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 22.00 horas. Día 15 de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. María Santísima de la Esperanza (Cigarreras) . Iglesia de Santo Domingo. Del 12 al 15, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

. Iglesia de Santo Domingo. Del 12 al 15, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza (El Huerto) . Iglesia de Santa Catalina. Del 12 al 14 de agosto, de 18.00 a 21.30 horas. El día 15, de 10.00 a 13.30 horas.

. Iglesia de Santa Catalina. Del 12 al 14 de agosto, de 18.00 a 21.30 horas. El día 15, de 10.00 a 13.30 horas. Nuestra Señora de La Palma Coronada (La Palma) . Iglesia de La Palma. Del 12 al 14, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. El día 15, de 10.00 a 14.00 horas.

. Iglesia de La Palma. Del 12 al 14, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. El día 15, de 10.00 a 14.00 horas. María Santísima de las Penas Coronada (La Palma) . Iglesia de La Palma. Del 12 al 14, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. El día 15, de 10.00 a 14.00 horas.

. Iglesia de La Palma. Del 12 al 14, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. El día 15, de 10.00 a 14.00 horas. María Santísima de la Trinidad (Medinaceli) . Iglesia de Santa Cruz. Del 12 al 15, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Iglesia de Santa Cruz. Del 12 al 15, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Nuestra Señora del Buen Fin (Sentencia) . Iglesia de la Merced. Del 12 al 14, en horario de 18.30 a 21.00 horas. El viernes 15, de 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

. Iglesia de la Merced. Del 12 al 14, en horario de 18.30 a 21.00 horas. El viernes 15, de 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas. María Santísima de la Piedad (Siete Palabras) . Iglesia de la Merced. Del 12 al 14, en horario de 18.30 a 21.00 horas. El viernes 15, de 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

. Iglesia de la Merced. Del 12 al 14, en horario de 18.30 a 21.00 horas. El viernes 15, de 10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00 horas. María Santísima del Amparo (Borriquita) . Iglesia de San José. Del 12 al 15, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Iglesia de San José. Del 12 al 15, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Nuestra Señora del Rocío . Iglesia de San José. Del 12 al 15, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Iglesia de San José. Del 12 al 15, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. Iglesia de San José . Del 12 al 15, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

. Del 12 al 15, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Madre del Buen Pastor. Iglesia del colegio Rebaño de María (calle Trille). El martes 12 de 19.00 a 21.00 horas. Días 13 y 14 de agosto de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. Viernes 15 de 11.00 a 13.00 horas.

(calle Trille). El martes 12 de 19.00 a 21.00 horas. Días 13 y 14 de agosto de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. Viernes 15 de 11.00 a 13.00 horas. Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad . Del miércoles 13 al viernes 15. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas

. Del miércoles 13 al viernes 15. De 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas María Santísima del Mayor Dolor (Buena Muerte) . Iglesia de San Agustín. Del 13 al 15 de agosto de 10.30 a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas

. Iglesia de San Agustín. Del 13 al 15 de agosto de 10.30 a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas María Santísima de la Concepción (Despojado). Santuario de María Auxiliadora. Del 13 al 15, de 19.00 a 22.00 horas

Además de estas imágenes en besamanos, la Virgen del Amor Hermoso puede verse en la iglesia de Santo Domingo de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Y la imagen originaria de la orden de Servitas se expone en su paso de palio en San Lorenzo de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas (salvo el viernes 15, que sólo estará de 10.00 a 12.00 horas).