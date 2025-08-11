Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración

La Virgen de la Victoria, de la cofradía de Expiración, ha visitado este lunes la iglesia de Santo Domingo, ganando el jubileo ante la Patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Lo ha hecho en un traslado que tenía como punto final la iglesia de Santa María, donde permanecerá hasta el día 15 de agosto.

En este templo, sede de las monjas concepcionistas, celebrará la hermandad los días 12, 13 y 14 el habitual triduo que dedica a su titular mariana, que participará también esos días en el besamano extraordinario convocado por el Consejo con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Anunciación.

En la mañana del 15 de agosto se celebrará la función solemne de estos cultos, tras la cual la Virgen de la Victoria presidirá un rosario público que servirá, a su vez, de traslado de vuelta de la imagen hasta la iglesia del Carmen.