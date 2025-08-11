Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez

Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración

La Dolorosa es trasladada a Santa María, donde celebrará sus cultos para regresar al Carmen el día 15

Miguel Gómez

11 de agosto 2025 - 21:31

La Virgen de la Victoria, de la cofradía de Expiración, ha visitado este lunes la iglesia de Santo Domingo, ganando el jubileo ante la Patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Lo ha hecho en un traslado que tenía como punto final la iglesia de Santa María, donde permanecerá hasta el día 15 de agosto.

En este templo, sede de las monjas concepcionistas, celebrará la hermandad los días 12, 13 y 14 el habitual triduo que dedica a su titular mariana, que participará también esos días en el besamano extraordinario convocado por el Consejo con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Anunciación.

En la mañana del 15 de agosto se celebrará la función solemne de estos cultos, tras la cual la Virgen de la Victoria presidirá un rosario público que servirá, a su vez, de traslado de vuelta de la imagen hasta la iglesia del Carmen.

Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
1/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
2/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
3/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
4/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
5/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
6/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
7/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
8/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
9/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
10/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
11/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
12/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
13/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
14/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
15/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
16/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
17/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
18/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
19/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
20/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
21/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
22/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
23/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
24/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
25/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
26/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
27/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez
Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración
28/28 Así llegaba este 11 de agosto a Santo Domingo la Virgen de la Victoria de Expiración / Miguel Gómez

También te puede interesar

Lo último

stats