Tiempo de balance

Los tramos

Primer tramo. El protocolo de la Catedral no dice nada de no dejar entrar las bandas o que solo se puedan quedar cuatro pasos. Hubo claros incumplimientos... pero del Cabildo. Segundo tramo. Ojo a la plaza de Candelaria, que podría estar en obras en la Semana Santa de 2023. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Cualquier excusa es buena para organizar una procesión magna”. El segundo: “La mitad de las cofradías si no fuera por los cargadores no saldrían”. Y el tercero: “El que las dos hermandades que no salieron el Martes Santo tuviesen un sensato ejercicio de prudencia, no quiere decir que las otras fuesen imprudentes”. Cuarto tramo. Hay quien apuesta por hacer la Avenida con ruedas o por trasladar las imágenes al centro para salir. Tremendo. Quinto tramo. ¿Han pedido los nombres de los 22 desertores de Soledad?