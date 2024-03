Semana Santa de Cádiz 2024: La Sagrada Cena se da la vuelta cuando iba a salir de la iglesia de Santo Domingo

La imagen de este Domingo de Ramos la ha protagonizado la hermandad de la Sagrada Cena, que ha tenido que darse la vuelta cuando su único paso se disponía a salir de la iglesia de Santo Domingo.

Pasaban las seis y cuarto de la tarde cuando el capataz del único paso de la cofradía, Óscar Jiménez, daba la primera levantá para que el paso comenzará a enfilar la puerta del templo dominico. En la calle, mucho público esperaba expectante una vez que se había anunciado su salida y las cofradías de Borriquita, Las Penas y Humildad y Paciencia habían decidido suspender sus estaciones de penitencia en la Santa Iglesia Catedral.

En ese momento, empezó a descargar un chubasco débil en el centro de Cádiz, estando casi todo el cortejo en la calle. Al ver que el aguacero, a pesar de no tener mucha intensidad, la Junta de Gobierno se vio obligada sobre la marcha a tomar la decisión que no quiso determinar una hora antes. Con el paso en la puerta, las secciones de penitentes dieron marcha atrás ante los aplausos del público. Aparecieron algunas lágrimas entre los hermanos, pero la hermandad no tenía más remedio que volver tras sus pasos.

La decisión de la Junta de Gobierno de la hermandad de la Sagrada Cena ha sido la más llamativa de la jornada por cómo se han ido sucediendo los hecho a lo largo de todo el Domingo de Ramos. Aunque el Despojado sí decidió salir a las calles en un momento del día en el que tenía la posibilidad de llegar a la Catedral sin que le sorprendiera la lluvia, las determinaciones de Borriquita y Las Penas ya marcaban el camino.

Sin embargo, en torno a las cuatro y media de la tarde, la hermandad de la Sagrada Cena anunciaba a sus hermanos que el cortejo iba a salir a las calles, por lo que empezó a formarse en el patio del convento de Santo Domingo. De hecho, el propio fiscal de la cofradía, Luis María Barbosa, decía ante las cámaras de Onda Cádiz TV que la intención de la corporación era llegar a la Catedral.

Justo en ese momento, comenzaron a caer las primeras gotas de la tarde. Una lluvia que se empezó a notar en el patio del convento de Santo Domingo. Muy cerca, el paso del Despojado empezaba a acelerar su paso por la Cuesta de las Calesas con el objetivo de llegar cuanto antes a la Catedral.

Esta lluvia débil hizo que en el momento previsto para la salida, las 16.55 horas, empezó a caer motivó un primer retraso de 15 minutos para que la Junta de Gobierno consultara los últimos partes y tomara una decisión definitiva.

Tras cumplirse este plazo de tiempo, fue el director espiritual de la hermandad y prior del convento dominico, fray Pascual Saturio, quien tomó la palabra para anunciar que la Junta de Gobierno se encontraba tomando una decisión, por lo que la espera se iba a alargar un poco más.

A las 17.25 horas, ya fue la propia Junta de Gobierno quien anunció que se iba a tomar un nuevo periodo de tiempo hasta las 18 horas para tomar ya una decisión definitiva en función de las últimas predicciones meteorológicas. En este compás de tiempo, la hermandad del Despojado ya había alcanzado la Catedral y había anunciado que su Junta de Gobierno se iba a reunir para tomar una decisión sobre el recorrido de vuelta.

Y así se llegó a la hora esperada para hacer público que Sagrada Cena iba a realizar estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral con total normalidad, por lo que las puertas de Santo Domingo se abrieron entre los fuertes aplausos de un público ávido de hermandades en las calles. Todo esto a pesar de que estaban saltando diferentes alertas de lluvias inminentes en Cádiz.

Las secciones de penitentes fueron saliendo con rapidez y, en este momento, volvió a aparecer la lluvia. Con el paso ya preparado para salir, se dio la orden a los hermanos de que volvieran con rapidez al interior de Santo Domingo, lo que dio por cerrado un Domingo de Ramos. Una serie de decisiones desconcertantes por lo que decían los partes, que al final se acabaron cumpliendo.