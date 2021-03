La Semana Santa que creíamos siempre al alcance de la primavera se ha reducido estos dos últimos años a un ejercicio de memoria, a una serie de imágenes y recuerdos más o menos nítidos que florecen conforme la Cuaresma va sumando días. Ya no es la Semana Santa que vemos y que no sabremos cuándo volveremos a ver, sino la que vimos. La del último paso perdiéndose calle arriba, la última marcha que viene a la memoria o el último gran momento que disfrutamos en la calle. Cada cofrade, cada ciudadanos en general tiene su particular Semana Santa en la memoria. ¿Y los niños? ¿Cuál es la Semana Santa que guardan en su cabeza los más pequeños? ¿Cómo ven ellos a los Cristos y las Vírgenes que recorren la ciudad cada año?

Estas preguntas son, precisamente, las que se han hecho este año las hermandades de Vera-Cruz y del Caminito, que han convocado sendas iniciativas para conocer cómo los más pequeños ven a estas dos cofradías, a sus titulares y a sus salidas procesionales que el coronavirus ha borrado de los calendarios de 2020 y 2021.

Una iniciativa que, como indican desde Vera-Cruz, busca también que a través de los ojos de los niños se mantenga esa ilusión que ellos encarnan a la perfección. “Ante la obligada inactividad, queríamos mantener viva la llama de la ilusión, no solo de los niños de la Hermandad, sino de la ciudad”, trasladan desde la corporación del Lunes Santo, cuya propuesta realizada por el área de Juventud e Infancia a los pequeños se ha saldado con más de una veintena de dibujos que han sido enviados, incluso desde Mérida, y a los que hermandad responderá entregando un recuerdo a cada uno de los participantes.

Algo similar es lo que ha planteado esta Cuaresma la hermandad del Caminito, que en los próximos días expondrá en su capilla los dibujos realizados por pequeños de toda la ciudad. Cerca de medio centenar de trabajos realizados por niños de todas las edades que recogen, en la inmensa mayoría de obras, la característica iconografía de la Virgen con Su Hijo en brazos, tal y como procesiona cada Miércoles Santo la Virgen de las Angustias.

“Estamos muy contentos con la respuesta, ha sido llamativo la cantidad de dibujos que hemos recibido y cómo han colaborado diversas instituciones”, resalta el hermano mayor del Caminito, Pablo Chaves, poniendo especial acento en la implicación y participación del colegio Celestino Mutis en esta iniciativa que coordinan el fiscal de la corporación, Pedro Sánchez, junto a otras dos hermanas, Cristina Pájaro y Maru García.

Al igual que Vera-Cruz, todos los niños participantes en este certamen recibirán un recuerdo de la hermandad; y en este caso, el trabajo que se considere ganador ilustrará la felicitación de la próxima Navidad de la corporación del barrio de San Carlos. Una Navidad que se sueña sin mascarillas, con la normalidad recuperada y con el contador a cero para que esos dibujos de la Virgen de las Angustias, del Cristo de la Vera-Cruz y del resto de imágenes de la Semana Santa cobren vida en las calles en 2022.