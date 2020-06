Juanillos sí, Corpus no. En muy resumidas cuentas, eso es lo que ha ocurrido en estos últimos días en el Ayuntamiento, que propina hoy una patada a la historia de la ciudad y resta un punto más de brillantez y solemnidad al Corpus con su decisión de que la Corporación no acuda bajo mazas a la Catedral.

La medida -dicen- se basa en un informe de Protección Civil que nadie ha visto y en el que no se recomienda que hoy haya maceros y clarineros acompañando a los concejales por la calle Pelota. Entre otras cosas, por el bullicio que se puede originar en la calle, dice el Ayuntamiento que dice el informe de Protección Civil. Para que usted entienda, el mismo cuerpo que ha debido autorizar que se queme un juanillo el día 23 en la explanada de la Caleta dice que es un peligro para la epidemia que los concejales del PP y Ciudadanos, porque de Adelante Cádiz no va nadie y del PSOE tampoco salvo que haya elecciones cerca, vayan bajo mazas a la Catedral. “El desfile bajo mazas, al ser público, puede atraer a un número indeterminado de personas de difícil control para el cumplimiento de las normas de seguridad hasta ahora establecidas” dice Alcaldía que dice Protección Civil. Y se quedan tan panchos. Se ve que para quemar un juanillo todo está controlado, pero para una procesión capitular todo es muy peligroso.

Realmente parece que el coronavirus no es más que una excusa para seguir dando de lado a las hermandades en sus celebraciones. Como si hubiera faltado valentía para decidir (que para eso tienen el poder ahora) que ya no hay más maceros en Corpus, como ya no hay alcalde en el paso del Nazareno ni concejal renovando el voto a la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Porque la excusa de que el traslado de la Corporación bajo mazas desde San Juan de Dios a la Catedral es peligroso para la difusión del virus suena a chiste para un servicio de Protección Civil que calla si lo que se celebran son los juanillos o que queda en fuera de juego si hay que controlar a la gente en la playa. ¿O insinúa Protección Civil que lo que va a ocurrir hoy en la Catedral no debería celebrarse, contradiciendo al propio Ministerio de Sanidad que permite el culto con un 75% del aforo? Y la del ahorro económico de no contratar a los maceros, eso es ya desternillante, con lo baratito que cuestan los voluntarios que busca Juan Mera para vestir de terciopelo rojo.

Hoy es Corpus, aunque no haya maceros. Es fiesta grande en la ciudad, aunque el Ayuntamiento le quiera dar de lado. Y la celebración queda enclaustrada en el recogimiento de la Catedral; ni que fuera víspera de San Juan.

La nueva normalidad

La vida sin procesiones y con limitaciones claras al culto interno afronta su última semana. El lunes de la próxima semana, día 22, Cádiz entrará en la denominada Nueva Normalidad, que a día de hoy es un gran interrogante en lo que a la actividad cofradiera se refiere. ¿Cuáles son los límites que habrá dentro de las iglesias? ¿Qué va a pasar con las salidas procesionales? ¿Cómo serán tratados los rosarios, vía crucis y otras prácticas habituales en el calendario morado? La cuestión es tan incierta que el propio presidente de la Conferencia Episcopal Española declaró hace unos días en Televisión Española que se está en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para establecer una normativa concreta para el culto, que contemple también la posibilidad de que las imágenes vuelvan a salir a la calle. “En breve”, dijo Omella que estarán esas disposiciones que buscan recuperar el culto público; el problema es que ya se saben que las cosas de Palacio suelen ir despacio...

Restauraciones

Esta semana se comprobó el interés de muchas hermandades por concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía para la restauración del patrimonio religioso y la realización de inventarios. Una veintena de representantes cofrades mantuvieron el lunes una reunión virtual con la delegada de Cultura de la Junta, Mercedes Colombo, en la que también participó el munícipe Juancho Ortiz. Entre las propuestas gaditanas que se quieren presentar a la convocatoria están imágenes titulares de hermandades, retablos o ternos bordados; incluso una hermandad ha elevado consulta por si puede presentar también el proyecto de realización de nuevas imágenes. Hasta el 1 de julio tienen las cofradías para presentar los proyectos, que en el mejor de los casos recibirán una subvención del 80%, con una partida máxima de 30.000 euros (15.000 euros en el caso de las subvenciones a los inventarios). Suerte.

La música

La situación de las bandas y sus contratos con las hermandades sigue dando que hablar, tres meses después de que se suspendiera la Semana Santa. Esta semana la noticia la ha protagonizado la banda del Rosario, que ha decidido no seguir tocando el Viernes Santo en la hermandad de la Soledad de Olivares después de que ésta haya decidido no abonar ni un solo euro entendiendo –como defienden jueces y abogados– que al no celebrarse contrato no tiene que haber contraprestación alguna entre las partes. Hermandad y banda han actuado conforme a sus intereses. El resto de hermandades donde toca Rosario, por cierto, han abonado el 50% del contrato (incluidas, según la propia banda, las gaditanas de Columna y Afligidos).

El domingo del Amor

Su día es el Domingo, de Ramos, lo cual quedó patente desde el mismo instante en que asomó por primera vez a la Avenida de María Auxiliadora en 2009. Pero en este domingo del amor, ese que todo lo cura, la hermandad del Despojado ha querido que su titular esté cerca de la gente, como requieren estos tiempos tan extraordinarios. El domingo del Corpus, el domingo del Amor, es también hoy el domingo del Despojado, que preside el santuario de María Auxiliadora vestido de blanco.

EL DETALLE. Jueves de Corpus en San José

El jueves de Corpus se perdió en Cádiz como se perdieron los ropajes bordados del clero que precedía la Custodia, los toldos en la calle Nueva, el uniforme de gala de la Policía Local y, este año, los maceros escoltando a la Corporación camino de la Catedral. Pero la parroquia de San José sigue fiel a este tradicional día, donde este año de manera interna, sin salir a la calle, celebró con solemnidad su Corpus. En el tradicional jueves.