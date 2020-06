El Ayuntamiento no estará en el Corpus

El Ayuntamiento no estará presente este año en la celebración de la fiesta del Corpus. El equipo de gobierno ha anunciado que no celebrará el pasacalle anunciado para la tarde del sábado 13 y que tampoco acudirá la Corporación bajo mazas a la celebración del domingo en la Catedral. No habrá, por tanto, presencia municipal en la programación que para este año marcado por la epidemia del coronavirus se había diseñado junto al Cabildo Catedral y el Consejo de Hermandades.

El pasacalle anunciado para el sábado 13 por las calles del casco histórico y que iban a protagonizar las agrupaciones musicales Polillas, Ecce Mater y la Salud ha sido suspendido en base a las normas imperantes en esta Fase 3 de la Desescalada en la que se encuentra Cádiz, y que impiden las concentraciones de más de veinte personas. "Además, la mayoría de personas integrantes de estas agrupaciones no pueden llevar mascarilla porque han de tocar instrumentos de viento", han explicado fuentes municipales.

Más llamativo es el rechazo a que la Corporación acuda bajo mazas el domingo a la Catedral, como es tradicional en la fiesta de Corpus. Según el Ayuntamiento, la decisión adoptada responde a un informe de Protección Civil "que desaconseja la celebración, en el contexto de pandemia del coronavirus, de este acto en el que participan concejales de la Corporación gaditana", aunque los miembros del equipo de gobierno no acuden desde que llegaron al Ayuntamiento en el año 2015.

Esta situación es un tanto contradictoria, o preocupante, puesto que si el informe al que hace referencia el Ayuntamiento no aconseja la celebración prevista para la mañana del domingo en el interior de la Catedral -respecto a la cual el Obispado ya había anunciado que se haría siguiendo todas las normas y recomendaciones de seguridad y sanitarias-, parece un tanto arriesgado que el Obispado siga adelante en su intención de celebrar el pontifical y la posterior procesión claustral con el Santísimo. Pero es que el Obispado atiende con la convocatoria lo que establece la actual normativa de la Fase 3, que permite el culto en el interior de las iglesias hasta un máximo del 75% del aforo.

“Hemos trabajado sobre esa actividad con intensidad por si existía la opción de que finalmente se celebrara. Entendemos y aceptamos que la seguridad sanitaria es lo primero, y aunque hayamos estado planificando todo con tiempo y poniendo todo de nuestra parte para que se celebrara, finalmente no ha podido ser”, ha lamentado este miércoles la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla.