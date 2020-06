El Corpus del recogimiento

No habrá procesión matutina el próximo domingo, ni habrá altares emergiendo en calle Nueva o Pelota el sábado; la Patrona no recorrerá Sopranis y San Juan de Dios, ni habrá niños vestidos de Primera Comunión, ni romero (o lo poco que quedaba de él), ni alfombra de sales. El Corpus de este año no tendrá nada de eso por las limitaciones que ha impuesto la epidemia del coronavirus. Pero el Obispado de Cádiz, las hermandades y el Ayuntamiento se resisten a dar por perdida una fiesta que en los últimos años ha cobrado cierto crecimiento y que para este 2020 tan extraordinario tendrá una programación peculiar.

Esta misma tarde arranca la programación del Corpus, con un concierto que sólo se podrá seguir a través de las redes sociales, en la página de Facebook del Consejo de Hermandades. Se trata de una recopilación de vídeos musicales que se intercalan con meditaciones y textos del obispo, Rafael Zornoza.

Para mañana martes sí se ha programado la primera de las actividades con presencia de público (dentro de las limitaciones impuestas por la Fase 3, con las iglesias al 50% de aforo), consistente en la Exaltación de la Eucaristía que protagonizará el hermano mayor del Carmen, José Francisco Trigo, en la iglesia de Santo Domingo a las ocho y media de la tarde.

El miércoles volverá la programación virtual, con una meditación del obispo diocesano que será emitida en las redes sociales del Consejo de Hermandades. Y el jueves, las cofradías repetirán como los últimos años el acto de Adoración Eucarística en la iglesia de Santiago (también al 50% de su aforo), que presidirá Zornoza. Este acto se repetirá el viernes, pero en este caso protagonizado por los jóvenes, colegios religiosos y otros grupos diocesanos que también se congregarán en la iglesia de Santiago.

Todos estos actos que se harán presenciales pero con las limitaciones de aforo dictadas por las autoridades, serán al mismo tiempo retransmitidos en directo a través de las plataformas que habilite el Consejo de Hermandades y el Obispado, para favorecer el seguimiento.

Uno de los actos más llamativos será el de la tarde-noche del sábado, para la que el Ayuntamiento ha programado un pasacalles con tres bandas de la ciudad (las agrupaciones musicales Ecce Mater, Polillas y La Salud) que recorrerán itinerarios distintos evocando la tradicional celebración de las vísperas del Corpus. Ese día, además, el párroco de San José y delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Alfonso Gutiérrez, meditará en un vídeo -que se difundirá en las redes sociales del Consejo- sobre la relación de la Caridad y la Eucaristía.

Todo ello servirá de preámbulo a la jornada de Corpus del próximo domingo, que este año se limitará a un pontifical a las diez de la mañana al que sólo podrán asistir las personas que sean directamente invitadas por el Cabildo Catedral, aunque se podrá seguir con comodidad ya que Onda Cádiz Televisión lo va a retransmitir en directo; y la posterior procesión del Santísimo con la Custodia de Ana de Viya por las naves de la Catedral, finalizando con la bendición que se dará desde la puerta principal.

Esta bendición hacia el exterior de la Catedral dará paso, a lo largo de la próxima semana, a los cultos y actos que celebran hermandades y parroquias durante la Octava de Corpus, que este año también cobra relevancia tras la petición del obispo de que el Santísimo recorra las naves de las iglesias y se asome a la puerta principal el domingo 21 de junio.