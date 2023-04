El Jueves Santo en El Huerto: sin pasos pero con flores

En San Severiano y Bahía Blanca es Jueves Santo, pero no lo es. Es el día de la hermandad del Huerto, pero no hay puertas abiertas en la capilla de Tolosa Latour, ni carteles prohibiendo el aparcamiento en Acacias, ni vallas para separar el público del cortejo. Es Jueves Santo en San Severiano, pero esta tarde no habrá procesión de la cofradía del Huerto.

La ausencia de la hermandad en las calles de la ciudad este año, a consecuencia de la intervención que la Iglesia decretó el pasado mes de julio, ha sido suplida durante esta mañana con diversas muestras de cariño hacia las imágenes titulares de la cofradía y de respaldo a la corporación que no puede desarrollar su actividad con normalidad desde hace meses.

Varias han sido las ofrendas de flores que durante la mañana han llevado al interior de San Severiano los hermanos de la cofradía y los devotos del Señor Orante y de la Virgen de Gracia y Esperanza. El acto más relevante es el que ha protagonizado un amplio grupo de hermanos al mediodía, entregando varios ramos de flores a las imágenes y rezando ante ellas unas oraciones, tras las que han recibido el cariño y apoyo de los miembros del comisariado que en la actualidad gestiona la hermandad.

Además, en la reja exterior de San Severiano se han colocado lazos rojos y verdes, los colores corporativos de la hermandad cuya ausencia marca este Jueves Santo y, en general, la Semana Santa de 2023 que hasta el momento discurre con absoluta normalidad.

A estos actos se une una convocatoria que de manera anónima se ha divulgado para acudir a las 17.00 horas a la plazoleta exterior del templo de Bahía Blanca y mostrar nuevamente el apoyo a la hermandad y el rechazo a una situación provocada por la falta de entendimiento con los responsables seculares de San Severiano.