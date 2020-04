Jueves Santo en Cádiz: la no salida del Nazareno

Hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... Ellos son los principales afectados por la suspensión de las salidas procesionales de este año. Y con la Semana Santa ya encarando su recta final, responden a dos preguntas relaciondas con este año y con el día más señalado para ellos:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Jueves Santo?

Por parte de la cofradía del Nazareno, responden a estas preguntas el hermano mayor, José Manuel Verdulla; y el miembro de la cuadrilla de la Virgen de los Dolores y mayordomo de la cofradía del Carmen, Antonio Merino.

José Manuel Verdulla. Hermano mayor

1. Al contrario de lo que puede pensar la gente, no está siendo una Semana Santa más tranquila. El estar en casa confinado con las condiciones a las que estamos sometidos hace que no exista un hueco libre. El padre, el cofrade y el profesional conviven 24 horas. La diferencia en esta extraña Semana Santa está en tener que vivirla de la forma más íntima posible. Será una Semana Santa sin bullas, sin palcos, sin procesiones, sin misas, sin capirotes ni cruces de guía. Pero será una semana de intimidad, de pensar, de rezar en silencio, de reflexión, de familia. Ni buena ni mala, diferente.

2. Si me remito al último recuerdo vivido, fue en la subida de la rampa de Catedral, en el año 2013. Ese año iba de fiscal en el paso de la Virgen de los Dolores. Coincidió la subida con el Nazareno saliendo por Arquitecto Acero, y mientras sonaba la marcha Mi Amargura el Nazareno comenzó a caminar al compás de la música y se creó un momento increíble viendo a mis dos titulares mecerse al mismo tiempo marcando un solo compás. Terminé llorando cuando la Virgen cruzó el dintel de la puerta.

Antonio Merino. Cargador de la Virgen de los Dolores

1. Pues la viviré on line en la medida que pueda y trabajando. Desde luego manteniendo el contacto con mis hermanos a través de las redes sociales.

2. Tengo varios recuerdos del Jueves Santo, desde la primera vez que salí de nazareno en El Huerto, cuando tendría yo 12 o 13 años. Pero sin lugar es en torno al Nazareno donde guardo dos recuerdos que me acompañarán toda la vida. El primero es el de una señora cantándole una saeta a Jesús pidiéndole por su hijo, el mensaje de la saeta me impactó mucho; y el otro, el día que Ángel Sáinz me llama para portar sobre mis hombros a la Virgen de los Dolores. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de cargar la Virgen de los Dolores, y cuando me llamó fue una sorpresa y un regalo que todavía dura.