Elecciones por sorpresa en la Merced

Esta semana ha saltado una auténtica sorpresa con la convocatoria de elecciones en la cofradía de la Merced. Se venía barruntando desde hacía tiempo la posibilidad de adelantar el proceso, habida cuenta de que en el seno de la junta de gobierno parecen convivir (a duras penas en ocasiones) dos corrientes de opinión bien diferenciadas sobre cuál debe ser el camino a seguir por la cofradía. Y ante esta situación, Parodi y su equipo ha optado por cortar por lo sano, convocar elecciones tras solo dos años y medio de mandato y que los hermanos decidan el futuro de la hermandad. La clave, en buena medida, parece estar en la salida procesional del Nazareno de la Obediencia. ¿Sábado de Pasión? ¿Lunes Santo? ¿Madrugada?Lo que cabe esperar es que pese a las distintas candidaturas (hay quien señala hasta tres posibles) el proceso se desarrolle con normalidad, porque la fecha elegida para las elecciones (15 de diciembre) pone a la hermandad sobre el alambre en caso de que ese día no resulte elegida una nueva junta.

Medinaceli

Todo parece resuelto, si no se tuerce nada de aquí al 3 de noviembre y si los hermanos lo respaldan con sus votos, en la cofradía de Medinaceli. El comisariado, que ha trabajado bien y con la agilidad que requiere algo tan grave como la intervención de una hermandad (incluso imponiendo cordura cuando asomaba alguna tropelía), ha logrado reunir una lista que a priori combina varias sensibilidades y que mezcla veteranía y juventud. La vuelta de Francisco Hernández, como vicehermano mayor, se ve como una garantía, habida cuenta de la buena gestión hecha en sus años al frente de la hermandad. Habrá que ver ahora si el sobresalto sufrido de julio a noviembre tiene algún efecto en aspectos concretos de la cofradía como la ejecución del nuevo palio o el horario de salida en la tarde–noche del Jueves Santo o la Madrugada del Viernes.

Semana Santa

Pendiente de estas elecciones y del problema del Huerto, el Consejo sigue estos días enfrascado en la organización de la Semana Santa de 2024. Confirmado que no habrá cambios en la carrera oficial (por los motivos ya indicados, pese a algún intento político de manipular la realidad) el siguiente objetivo que se ha marcado el Consejo es recortar el tiempo de paso que emplean los cortejos en transitar por la carrera oficial. Al fin se plantea poner coto a esas procesiones eternas que desesperan al que está sentado en una silla y mucho más al que está en la acera. Algunas fiscalías cometen auténticos abusos con sus cortejos, con unos horarios de cruz de guía y del palio absolutamente desproporcionados. Falta hacía, desde hace años, poner remedio a esta realidad que tanto daño hace a las cofradías y a la Semana Santa; y al fin parece que se va a hacer. O, al menos, se va a intentar.

Acoplamientos

Según parece, las reuniones para cuadrar los horarios de 2024 se están desarrollando con absoluta normalidad y todo apunta a que apenas habrá cambios en el orden del día e incluso en los itinerarios en cada una de las jornadas de la próxima Semana Santa. La Palma intentó esta semana recuperar el primer puesto del Lunes Santo, sin recibir el apoyo del resto de hermandades. La hermandad, como ya adelantamos, estudia llegar a Nueva por San José, Ancha, José del Toro, Columela y San Francisco; un recorrido exigente que al parecer está en el aire.

Misiones

Las que se siguen sucediendo en las cofradías gaditanas, que de repente han venido a coincidir en llevar titulares a colegios de la ciudad. Esta semana finalizaba la misión en dos partes que ha protagonizado la Virgen del Amparo, y La Palma ya ha anunciado que la Virgen de las Penas irá al colegio de La Salle Viña en noviembre. Al hilo de estos traslados y actividades extraordinarias, plantea un cofrade (con razón): ¿este tipo de salidas no previstas en ningún sitio no precisan de la correspondiente aprobación del cabildo de hermanos? Dice más (con la misma razón) este cofrade: ¿no debería la delegación diocesana exigir ese refrendo del cabildo de hermanos para poner la imagen en la calle, o todo se va a quedar en la música que puede o no puede llevar?

Nuevo libro

Estos días saldrá a la venta la nueva obra sobre la Semana Santa que se barrunta de lo más interesante porque lleva la firma de uno de los grandes historiadores de lo nuestro, Carlos Maura. Los que han visto de cerca este trabajo dicen que el libro reúne varias cuestiones hasta ahora inéditas o nunca publicadas de nuestras hermandades; y los que conocen a Maura Alarcón saben de sus sobradas habilidades para bucear en la historia y para dar a las cofradías el lugar que se merecen. Felicidades de antemano al autor, que recibirá en México las primeras impresiones de este libro editado por Almuzara.

7 de octubre en Cádiz. Tan lejos y tan cerca

La ciudad volvió a disfrutar, los gaditanos volvieron a volcarse, como han hecho desde que arrancó octubre, con su Patrona, a la que han agasajado con centenares de nardos y a la que no dejaron un momento sola durante su salida procesional. Ahora vendrán los análisis, las valoraciones, los comentarios, los parones, los aplausos, las críticas… Pero nunca se puede perder de vista el por qué de los cultos a las imágenes titulares, la importancia de la devoción, el papel fundamental que las cofradías siguen jugando en los tiempos actuales. La fuerza de una imagen es imparable en muchas ocasiones, esa que hace sentir su presencia tan cerca en un 7 de octubre vivido desde tan lejos. No sería una jornada fácil para él, pero aunque no pudo disfrutar en la delantera del paso, ni ha ayudado a colocar los nardos, ni se ha visto alrededor del altar, la ha tenido cerca en todo momento. No ha habido paso, ni incienso ni música en directo, pero había estampas y un cuadro donde buscar consuelo e implorar salud. Un 7 de octubre bien diferente al habitual, tan lejos de Santo Domingo, pero seguramente tan cerca a la vez. Esa es la fuerza indestructible de nuestras devociones, a la que nos agarramos con Esperanza en el día a día y a la que pedimos Salud cuando llegan duros avatares que hay que asumir como buenos cargadores, soportando los kilos y andando de frente. Mucho ánimo.

EL DETALLE. De nuevo un alcalde en Santo Domingo

Había perdido Cádiz la costumbre de ver al alcalde participando en los actos principales de la Patrona de la ciudad. Ha recuperado estos días Bruno García la relación física y presencial de la autoridad civil del momento con la Alcaldesa Perpetua. No solo lo hizo ayer participando de la función votiva (dice Pascual Saturio que el próximo año realizará García el voto, que este año ha mantenido el deán) sino que se quiso dejar ver el viernes en el pregón de Vicente Rodríguez (al que días antes telefoneó para felicitarlo por el nombramiento, confirmarle su asistencia y al mismo tiempo excusarse porque su agenda le impediría estar hasta el final del acto) y también ha querido acercarse estos días para ver cómo la devoción a la Patrona pasa de generación en generación con la tradicional ofrenda de nardos de los escolares gaditanos las mañanas previas a este 7 de octubre. Muy encima de la Patrona el alcalde, que era una imagen casi olvidada y que en algún momento se creyó perdida.