El Consejo de Hermandades ofrece a Ecce Mater Tua que se integre

El presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, Juan Carlos Jurado, cursó el Viernes Santo una visita cuanto menos curiosa; en la ronda que se ha repetido cada mañana a lo largo de la Semana Santa, visitó el Viernes a la congregación de Ecce Mater Tua en la iglesia de Santiago. Y en este encuentro, Jurado lanzó a esta corporación el ofrecimiento de que se incorporen a la nómina de hermandades del Consejo.

Ecce Mater no ha pertenecido nunca porque jurídicamente su tratamiento no es el de una cofradía (asociación pública de fieles), sino el propio que recientemente le otorgaba el obispo como asociación privada de fieles. Pero más allá de esta diferencia, lo cierto es que el Consejo ha venido dando siempre difusión y apoyo a la salida procesional de esta Dolorosa en la madrugada del Sábado Santo, incluyéndola cada año en los horarios e itinerarios que se hacen público y propiciando siempre la coordinación de esta salida para que no interfiera con el resto de hermandades del Viernes Santo.

Entiende por ello el Consejo que el próximo paso a seguir sería esa integración de Ecce Mater Tua en el Consejo de Hermandades, algo sobre lo que tendrá que pronunciarse, si así lo estiman, los responsables de la congregación penitencial.