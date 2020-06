Armaos romanos para Sentencia

El Sábado Santo de 2012, con ocasión del Santo Entierro magno, pudo verse el paso de misterio de Sentencia por las calles de la ciudad escoltado por una escuadra romana. Aquella imagen peculiar, con unos soldados procedentes de Mérida, parecía un detalle anecdótico para una ocasión extraordinaria. Pero a la vuelta de los años resulta que esa estampa del misterio de Sentencia escoltada por romanos, tan característica en Sevilla tras la Sentencia de la Macarena, responde a uno de esos proyectos que nacen en una cofradía pero que diversos motivos, en su mayoría siempre relacionados con la escasa capacidad económica, los hacen inviables. Cuántos sueños duermen en cajones de las casas de hermandad a la espera de que un día puedan hacerse realidad. Cuántos responden a una época determinada y hoy resultarían inviables...

En estos días sin procesiones y con iglesias al 50%, la cofradía de Sentencia ha regalado al público un trocito de esos sueños que atesorará la potente hermandad del Miércoles Santo. Cuatro dibujos de la escolta romana que en su día soñó Enrique Láinez Criado, uno de los nombres propios de esta cofradía. Cuatro romanos “tipo armaos de la Macarena” –la hermandad dixit– concebidos para rendir honores al Señor de la Sentencia y olvidados en el tiempo por falta de recursos para convertir en telas y corazas y cascos de orfebrería esos papeles firmados por el propio Láinez.

Dos legionarios con uniformes distintos, un centurión y un soldado para una posible banda –se entiende– pintó Enrique Láinez, repitiendo en los cuatro modelos el casco con penacho, ya sea en color rojo o en negro. Algunos dibujos contemplan coraza de orfebrería y otros de cuero. E igualmente se diseñaron distintos tipos, y de bajos, de túnicas.

El gran Rodríguez Ojeda es el inventor del uniforme que hoy en día mantiene la centuria romana de la Macarena de Sevilla, que Enrique Láinez quiso en su día crear para la Sentencia gaditana aunque la falta de recursos económicos llevó este sueño al olvido. La hermandad rescata hoy estos dibujos como queriendo testimoniar que mucho más allá de lo que vemos en los cultos y en las procesiones que el coronavirus nos ha robado este año, las cofradías atesoran proyectos que un día se soñaron –y se sueñan– pero que muchas veces no pueden llevarse a cabo, pese a lo cual de algún modo forman también parte de la historia de nuestras hermandades.

El pleno

El miércoles 17 se reúnen los hermanos mayores. Será un pleno especial. Para empezar, por su emplazamiento (el salón de actos del colegio de Salesianos); en segundo lugar, por las medidas de seguridad bajo las que se desarrollará la convocatoria (mascarillas, distancia entre hermanos mayores y demás). Y, sobre todo, porque servirá para contextualizar más certeramente en qué se traduce para las hermandades la suspensión de la Semana Santa y qué está suponiendo también para las Glorias la suspensión de sus respectivas salidas en estos meses. De la sesión del miércoles puede salir una propuesta económica del propio Consejo para que el daño en 2020 sea el menor posible; y un acuerdo por el que las cofradías donen a la ciudad aquella partida económica de la subvención que no se va a solicitar porque las hermandades se van a limitar a compensar con esta partida los gastos de cera y van a pagar con sus propios fondos los pagos acordados con las bandas.

Las bandas

Al hilo de esto de las bandas, precisamente, hace unos días se ha pronunciado muy contundentemente el juez Antonio Marín (magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial y además cofrade en ejercicio) en una conferencia que impartió a los abogados. Preguntado por la cuestión en concreto, Marín dijo claramente que lo que procede entre hermandad y banda este año es la extinción del contrato. “La banda queda liberada de ir, y la cofradía liberada de pagar. Ni una tiene que tocar ni otra tiene que pagar, salvo que se haya determinado algo en el contrato”, que no es el caso porque en los contratos sí suele aparecer la posibilidad de lluvia o similar “pero una pandemia no tiene nada que ver”. Además, el juez fue igual de contundente respecto a esos pagos parciales que reclaman las bandas (y que ciertamente se están haciendo): “Sin contraprestación es imposible moderar el pago. No hay equilibrio dando uno cero y el otro treinta. Si lo que has dado es cero, lo que debes recibir es cero”. Más claro, agua.

La epidemia

Las últimas noticias siguen sin ser nada agoreras de cara al regreso de las procesiones a las calles. La Junta de Andalucía ha solicitado a los ayuntamientos que no autoricen en junio, julio y agosto la celebración de “ferias, fiestas populares, romerías o verbenas”. Olvidó el consejero Bendodo incluir en esa relación a las procesiones, aunque se da por hecho que la prohibición también alcanza a este culto externo de las cofradías, por pura lógica. El Consejo de Hermandades ya ha actuado rápidamente ante ese anuncio de la Junta y ha solicitado aclaración a la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, que le tocará confirmar si las procesiones quedan en suspenso ya al menos hasta septiembre, o si la pelota pasa al tejado del Ayuntamiento. En cualquier caso, las cofradías afectadas ven prácticamente imposible salir a la calle en los próximos meses. Incluido ya la Patrona el 7 de octubre. Y hay quien sigue poniendo en duda que vaya a haber Semana Santa en 2021.

Los Patronos

Una muy buena noticia es el regreso a la normalidad de la hermandad. La noticia además puede ser doble, porque la intención es que se adapten los estatutos a la normativa diocesana y la corporación se integre en el Consejo como hermandad número 37. Esto último está por ver, porque la hermandad que dirige Francisco Arenas –hijo– tendrá que afrontar una serie de gastos (cercanos a los 500 euros anuales) por pertenecer al Consejo, sin recibir nada o casi nada a cambio. El plan B podría ser solicitar un régimen normativo similar al que el obispo concedió hace unos meses a Ecce Mater Tua. En las próximas semanas se sabrá en qué queda el futuro de esta hermandad.