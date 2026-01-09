VOX rechaza los presupuestos de San Fernando y plantea que las asignaciones y los cargos de confianza se reduzcan a la mitad

El portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando, Carlos Zambrano, ha mostrado su rechazo al proyecto de presupuestos generales para 2026 aprobado inicialmente, al considerar que "no responde a las necesidades de nuestra ciudad, sino a los intereses políticos y partidistas del grupo socialista” y “carece de una verdadera planificación económica".

El portavoz de VOX denuncia que el incremento de ingresos que celebra el equipo de gobierno no se debe a un aumento de la actividad económica, sino al mantenimiento de "un infierno fiscal" para los isleños. Según Zambrano, la supuesta congelación fiscal que pregona el Ayuntamiento de San Fernando es falsa, y los aumentos de la presión fiscal, tanto por tributos locales como nacionales, son insoportables.

En las alegaciones presentadas, VOX critica que este aumento de recaudación "no se corresponde con una política de buena gestión, servicios públicos de calidad e inversiones dirigidas al bien de la ciudad y sus infraestructuras", sino con un gasto orientado a "políticas meramente partidistas en beneficio del PSOE, puro marketing político para sostener la marca e imagen pública de Patricia Cavada, convirtiendo el presupuesto en instrumento para sostener una especie de campaña electoral encubierta y a costa de recursos que deberían destinarse a cuestiones de real utilidad para San Fernando".

Asimismo, VOX vuelve a advertir sobre la grave situación de la plantilla municipal, con más de 136 vacantes y falta de personal técnico cualificado, sin previsión de procesos de selección para cubrir todas esas vacantes ni para actualizar la relación de puestos de trabajo.

Para Zambrano, estos presupuestos están abocados a sufrir multitud de modificaciones presupuestarias, "debido a la deficiente gestión del equipo de gobierno y a las decisiones que éste tome por interés político", a lo que se añade la existencia de partidas "que se plasman sin ninguna base o motivación mínimamente argumentada".

Zambrano destaca especialmente "una reivindicación que se repite año tras año", y es la atención de los medios materiales y humanos de la Policía Local. "Es necesaria una partida que cubra las inversiones necesarias para la mejora de las instalaciones policiales, depósito de vehículos, puertas de seguridad, zonas de entrenamiento, elaboración de planes de prevención de seguridad y riesgos laborales, sistemas de contra incendios, etc..., siendo algunas de estas cuestiones necesarias para toda la plantilla municipal", indica.

También llama la atención VOX sobre las consecuencias del abandono de infraestructuras esenciales, "tras más de diez años de gobierno socialista", como son el deterioro de calles, aceras y alcantarillado, las inundaciones recurrentes en distintas zonas de la ciudad, la mala iluminación, el mal estado de instalaciones deportivas y el olvido de las barriadas "por un equipo de gobierno que solo se preocupa por las fiestas y eventos, especialmente en la plaza del Rey y su entorno, con los que pretende disfrazar su mala gestión y mantener a la población ajena de los problemas reales de la ciudad".

Por ello, propone aumentar de forma destacada la partida destinada a inversión para arreglo de calles, vías y alcantarillados, así como la inversión tanto en la infraestructura de iluminación como en personal técnico para su mantenimiento, de forma que se pueda dar respuesta a la queja generalizada de la ciudadanía por la mala iluminación en distintas calles y zonas públicas.

Carlos Zambrano lamenta que año tras año, se observa una bajísima ejecución de partidas presupuestarias, especialmente en el capítulo de inversiones, y se pregunta si las inversiones previstas para 2026 son operaciones reales o sólo son, de nuevo, "consignaciones presupuestarias que se prevé pagar con los sobrantes de partidas que ya se sabe que no se van a pagar", como nóminas y cotizaciones de puestos vacantes en plantilla que no se van a reponer, concertando préstamos para luego cancelarlos de inmediato con esos sobrantes. "Esa práctica supondría convertir el presupuesto para 2026 en otra mentira, en un engaño dirigido a la ciudadanía para convertirlo en una suerte de falsas promesas, una lista vacía de falsas inversiones y gastos de cara al marketing político".

Carlos Zambrano, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de San Fernando / Vox San Fernando

Asimismo, ante la "falta de capacidad de gestión e incompetencia" del equipo de gobierno, que le ha llevado a optar por una gestión externa-privada de importantes servicios públicos, además de encomendar obras complejas al sector privado, VOX ve imprescindible ejercer una labor técnica de control de contratos de diversa naturaleza y complejidad, por lo que propone que se incluya una partida para la creación de una unidad administrativa especializada en la gestión del seguimiento de las ejecuciones y comprobaciones de las calidades, así como reclamaciones en casos de defectuosos cumplimientos.

En relación a las subvenciones, Zambrano sostiene que deben ir dirigidas a atender necesidades reales de carácter social, de forma que sugiere una política local dirigida a crear un fondo para becas de estudio para los jóvenes con mejores expedientes académicos de la ciudad, a la vez que aumentar las ayudas a entidades de reconocido prestigio en la atención a los más necesitados y vulnerables e invertir en infraestructuras largamente demandadas para las personas sin hogar. "Debe desarrollarse una nueva política de subvenciones, cuyo grueso económico vaya dirigido a este tipo de entidades, y no a otras de las cuales el poder político sólo busca su implantación política y una situación de clientelismo o dependencia", afirma Zambrano. También plantea la necesidad de un mayor apoyo al comercio local.

Por otra parte, VOX propone la disminución de partidas que considera "erróneas", como las retribuciones del personal de confianza y las transferencias a los grupos municipales, que en su opinión deberían reducirse al menos a la mitad. Además, sugiere reducir "a la mínima expresión" las partidas de publicidad y propaganda, y algunas partidas que aparecen en el documento bajo el concepto de "fiestas", teniendo en cuenta que todo el programa de fiestas asciende a 3.181.219,19 euros. "Se trata de una suma mayor que la de todo el programa de ordenación de tráfico y estacionamiento, incluidas inversiones a aparcamientos tácticos. Mayor que todo lo que se va a pagar para tratamiento y eliminación de todos los residuos y prácticamente igual que todo lo que se gasta en los programas de educación", apunta Zambrano, quien espera que el proyecto de presupuesto sea desestimado y devuelto para su reelaboración, "de forma que se adapte a las verdaderas necesidades de la ciudad".