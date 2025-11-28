Las reivindicaciones de la plantilla municipal resuenan en el Pleno de San Fernando

Los reivindicaciones de la plantilla municipal del Ayuntamiento de San Fernando se han escuchado bien fuerte en una sonora protesta que este viernes ha dado la bienvenida a la Corporación Municipal antes de que diera comienzo el Pleno ordinario de noviembre y durante el inicio de la sesión. Representantes sindicales de SIP-AN, SPLI y CCOO -solo CSIF no ha secundado la movillización convocada- acompañados por un grupo de funcionarios se han concentrado ante la puerta del Consisorio en la calle Calderón de la Barca con largo listado de reivindicaciones que abunda en los incumplimientos del gobierno municipal, al que le han pedido cuentas por una gestión que -sostienen los representantes sindicales- ha llevado al Ayuntamiento a una de las peores situaciones que se ha conocido en lo que a personal municipal se refiere. Además de corear consignas -alguna incluso en forma de villancicos- los manifestantes han utilizado una ensordecedora bocina para que se escucharan sus demandas, que ha resonado durante los primeros puntos del orden del día.

Protesta de la plantilla municipal en el Pleno de San Fernando / D.C.

La aplicación de los fondos adidicionales 2018-2019 previstos para la mejora del empleo público, sin abonarse desde 2022, la ausencia de un servicio de prevención de riesgos laborales desde hace dos años, el freno a la tramitación de los premios de jubilación a pesar del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con los representantes sindicales, la obsolescencia de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) así como la creciente disminución de la plantilla municipal al no cubrirse las vacantes -situación que llega a ser insostenible ya en algunos servicios- son algunas de las principales reivindicaciones de los trabajadores municipales. Aunque no las únicas: también han insistido en cuestiones pendientes como el reglamento de teletrabajo, el plan de igualdad, la carrera administrativa o la adaptación a la jubilación. Cuestiones todas ellas que consideran que el gobierno municipal desatiende de manera sistemática.

Capítulo aparte tienen también las reivindicaciones de la plantilla de la Policía Local, que suma al paquete de demandas cuestiones específicas que afectan al cuerpo como la ausencia de un reglamento de segunda actividad, una cuestión de vital importancia dada la avanzada edad que van alcanzando los agentes. A ello se suman también otras carencias como la del vestuario y uniformidad, cuyo contrato no se licita por lo que no se renueva desde 2022.