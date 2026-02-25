'Una chirigota en teoría' gana el Concurso de Pasodobles del Timón en el Carnaval de San Fernando

'Una chirigota en teoría', tras su actuación en el Concurso de Pasodobles de El Timón en el Carnaval de San Fernando

La asociación de Amigos del Timón ya tiene ganador de su tradicional Concurso de Pasodobles, cuya 23ª edición se ha celebrado durante los dos fines de semana de Carnaval en San Fernando. La chirigota 'Una chirigota en teoría', dirigida por Miguel Ángel Llull, se alzó con el premio al mejor pasodoble gracias a la letra Cuando se elige una idea.

Según destacó el jurado, la composición refleja con acierto la trayectoria de la agrupación y cómo, pese a apostar por un tipo arriesgado, ha logrado conectar con el público hasta alcanzar una notable repercusión internacional, representando al físico estadounidense. La actuación, que tuvo lugar el pasado domingo, llenó la plaza del Rey en una jornada que reunió a varias agrupaciones semifinalistas del Concurso del Falla, dejando momentos especialmente emotivos ante una multitud entregada.

Por el escenario instalado en la Plaza del Rey pasaron algunas de las agrupaciones más destacadas del Carnaval, registrándose una enorme afluencia de público. Entre ellas estuvieron 'Los Compays', 'Una chirigota en teoría', 'Los Robin', 'Los hombres de Paco', 'Los Amish del Mono', 'Seguimos cayendo mal', 'Nos hemos venío arriba', 'Los antiguos', 'El Marqués de la Paguita', 'Habemus Papa', 'Las Lobas' y 'Los Pájaros Carpinteros'.

Entrega premio Cajonazo a la chirigota 'Seguimos cayendo mal' / Amigos del Timón

Desde la Asociación de Amigos del Timón han mostrado su satisfacción por el alto nivel ofrecido por las diez agrupaciones participantes —entre finalistas y semifinalistas— que brindaron grandes actuaciones durante el certamen.

En el marco de los actos carnavalescos, la entidad también hizo entrega de sus galardones anuales. El Timón de Oro fue recogido por José Luis García Cossío, conocido como El Selu, de manos de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Asimismo, el premio Juan Rivero fue otorgado a Rafael Torrejón Ramírez, más conocido como Chico, mientras que el premio Requeté se entregó a Nene Cheza durante la actuación de su comparsa, 'Los Pájaros Carpinteros'.

Por otro lado, el premio Cajonazo recayó en la chirigota 'Seguimos Cayendo Mal', en reconocimiento al resultado obtenido en el Concurso Oficial de Agrupaciones, pese a ser considerada por muchos aficionados como una firme candidata a alcanzar, al menos, las semifinales.

La asociación ha querido agradecer expresamente el apoyo de sus patrocinadores, especialmente a Fundación Cajasol, así como la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, las agrupaciones participantes y toda la ciudadanía, que han contribuido al buen desarrollo de un concurso en el que se disfrutó de las mejores coplas del Carnaval.