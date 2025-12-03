UGT denuncia el incumplimiento del contrato de las instalaciones deportivas en San Fernando: "No se entiende que no se haya abierto expediente"

El sindicato UGT ha denunciado el incumplimiento reiterado por parte de la empresa adjudicataria de las condiciones recogidas en el nuevo contrato para la prestación de los servicios técnicos y auxiliares en las instalaciones deportivas municipales, que entró en vigor hace unos meses, si bien su gestión sigue estando en manos de la misma mercantil (Campusport SL).

La puesta en marcha de este contrato arrancó ya con el descontento de la plantilla ante unas mejoras laborales anunciadas por el Ayuntamiento de San Fernando que luego no se materializaron, lo que ha suscitado las protestas sindicales que han llegado incluso al Pleno.

Los incumplimientos que ahora se denuncian desde la sección sindical de UGT aluden especificamente a una serie de mejoras técnicas y de equiamiento que deberían haberse incorporado conforme a un calendario específico, según los términos del ccontrario. En el mejor de los casos -señala el colectivo sindical- los plazos se han saltado y, en otros, ni siquiera se da información al respecto con respecto a dichas mejoras.

"Es poco entendible que habiendo unas fechas estipuladas no se obligue a cumplir los plazos y parece ser que por parte de la delegación de Deportes no hay intención de fiscalizar dicho contrato", señalan desde UGT.

Vehículos que no son nuevos ni están a nombre de la empresa, según el sindicato

El ejemplo más relevante que se anota alude a la incoporración de dos vehículos "nuevo a estrenar". "La empresa, en la oferta técnica presentada a la licitación, ofreció una Fiat Ducato (furgoneta) y un Dacia Sandero de nueva adquisición y se comprometió a que en un plazo de 10 días después de la firma del contrato estarían en funcionamiento", explica. Eso hubiera sido el pasado 1 de agosto.

Sin embargo, a fecha de hoy existe un vehículo cuyo modelo y matrícula no coincide con el ofertado, entró en funcionamiento el pasado 13 de noviembre y la matriculación se remonta al año 2023, "con lo cual no es un vehículo nuevo como se hace saber en la licitación y en la oferta técnica de la empresa". Además, su titularidad no coincide con el nombre de la adjudicataria sino con la de un gimnasio.

Lo mismo ocurre con el segundo vehículo ofertado, que se puso en servicio el pasado martes 18 de noviembre, y tampoco responde al modelo ofertado en la propuesta. Y tampoco es nuevo. Su matriculación se remonta al año 2019 y su propietario siendo su propietario -denuncia UGT- no es la adjudicataria sino el CD San Fernando.

Para el sindicto resulta incomprensible que desde el Ayuntaminto de San Fernando se toleren estas "anomalías" e incumplimientos del contrato.

Nuevo equipamiento y mejoras valoradas en miles de euros que no llegan

Pero la situación -advierten- no se queda ahí ya que la empresa adjudicataria se había comprometido conforme al contrato a incorporar diverso equipamiento en el primer trimestre de su puesta en funcionamiento, que venció el pasado 21 de octubre. Y, según UGT, no hay ni rastro de dichas mejoras en detrimento del servicio que se presta a los usurios de las instalaciones deportivas municipales.

Concretamente, se trata de 14 bicicletas spinning (valoradas en 13.135,52 euros), 5 cintas de correr v-12 profesional (46.974,92 euros), un software de gestión de mantenimiento (38.730 euros), 40 mesas plegables (3.189, 86 euros), dos carros (805,86 euros), 30 vallas ecológicas (3.685,87 euros), 100 sillas plegables (3.760,68 euros), un remolque ligero de carga de 300 kg (1.343,10 euros), tres carpas 3 x 3 (1.712,45 euros), 6 tarimas modulares (6.043,95 euros), 162 portarrollos higiénicos (1.722,63 euros), una app de entrenamiento con 3.000 licencias (24.200 euros).

Tampoco se ha puesto en marcha la propuesta de realizar mensualmente 'Desayunos Saludables' -puntuada con una calificación de 'muy buena' con respecto a otras empresas en la licitacion- que pasaba por aportar piezas de fruta a los usuarios.

Desde UGT se alude al incumplimiento de las actividades ofertadas también en el anterior contrato, que incluso llegó a llevarse tres años sin póliza de accidentes para los trabajadores de la limpieza "sin que el Ayuntamiento si quiera amonestara a la empresa por estos años":

"No se entiende que el Ayuntamiento no haya abierto expediente a la empresa por incumplimiento de contrato como ha sucedido en otras ciudades de la provincia por hechos parecidos", señala.