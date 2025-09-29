La plantilla de las instalaciones deportivas municipales baraja movilizaciones en San Fernando: "No habrá mejoras"

La plantilla de las instalaciones deportivas municipales prepara un calendario de movilizaciones en demanda de las mejoras de las condiciones laborales anunciadas por el gobierno municipal con la puesta en marcha nuevo contrato -que aumenta considerablemente su presupuesto- pero que en ningún momento se han concretado más allá de las declaraciones del delegado de Deportes, Antonio Rojas, y de los comunicados de prensa lanzados desde el Ayuntamiento de San Fernando.

Así lo ha anunciado la sección sindical de UGT en la empresa Campusport, adjudicataria por segunda vez del contrato para la gestión y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Ya en el Pleno celebrado el pasado viernes acudieron en señal de protesta para hacer visible su malestar. Y esta semana, explican, está previsto que se reúna el comité de empresa para poner fecha a una asamblea de trabajadores en la que se votaría un calendario de movilizaciones.

Desde la representación sindical se advierte que, por más que desde el gobierno municipal se ha hablado reiteradamente de mejoras para la plantilla con el nuevo contrato, "visto y revisado el pliego de condiciones que se publicó el 30 de octubre de 2024 no existen esas mejoras laborales que este señor (el delegado de Deportes) prometió como así hemos reivindicado".

No obstante, aclara la sección sindical de UGT, el pasado 21 de mayo 2025 el comité mantuvo reunión con dicho concejal "donde se nos volvió a informar que hablarían con la empresa para que se produjeran esas mejoras salariales en todos los trabajadores que él había prometido".

Posteriormente, después de que la plantilla mostrara su malestar por la falta de noticias al respecto, el responsable de Deportes -según la sección sindical de UGT- "se reafirma en sus declaraciones" y aclara que "va a haber mejoras económicas" aunque sin especificar en ningún momento cuáles serían.

Asimismo, la empresa comunica al comité a final de julio que "el próximo 15 de septiembre habría una reunión y se pactaría algunas mejoras".

Sin embargo, el gerente de la empresa comunicó a la representación sindical la semana pasada "que no va a haber mejoras" y que "se ciñen al contrato del Ayuntammiento, donde en dicho pliego no aparece ninguna mejora para los trabajadores".

UGT recuerda que el contrato, qeu se formalizó el pasado 21 de julio de 2025, supone "una suculenta mejora económica". "Una vez más la empresa, como sucedió hace dos años, después de varios meses de negociación de un convenio propio para igualar las diferencias en salario entre los dos convenios existentes recula y deja tirados a los trabajadores", denuncia.

El colectivo sindical no se olvida de las "reiteradas comunicaciones" del concejal de Deportes "afirmando que tendríamos mejoras laborales". Así, traslada la "decepción" de la plantilla "por vendernos unas mejoras que no van a llegar" y que, según las declaraciones del propio concejal, se acometían gracias al aumento de ingresos que se había producido por el aumento del IBI, "como se nos informó".

"Desde la sección sindical se le recuerda las palabras que nos dijo el señor concejal en una de las reuniones que mantuvimos con él: "Como buen socialista mi pretensión es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las instalaciones, eso es socialismo y hablaré con la empresa para que os mejore económicamente, que para eso van a ganar un millón de euros"