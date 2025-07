Recelos en la plantilla de las instalaciones deportivas municipales de San Fernando ante el nuevo contrato: "No hay ninguna mejora"

La puesta en marcha del nuevo contrato para la gestión de las instalaciones deportivas municipales, que esta misma semana se anunciaba desde el Ayuntamiento de San Fernando, ha suscitado la inmediata reacción de los representantes sindicales de los empleados, quienes frente a la valoración triunfalista realizada por el concejal de Deportes, Antonio Rojas, han puntualizado que "en el pliego no aparece ninguna mejora ni económica ni social para los trabajadores que actualmente estamos en la plantilla". De ahí que, cuando menos, asuman con recelos la entrada en vigor del nuevo contrato deportes.

Así lo ha hecho la sección sindical de UGT, que cuestiona abiertamente las declaraciones del edil socialista en las que se refiere a dicha mejora de las condiciones laborales de la plantilla. Cabe recordar que el colectivo sindical intentó impugar en su momento el proceso de licitación aduciendo la existencia de una decena de errores que, precisamente, afectaban a las condiciones laborales de la plantilla. Sin embargo, dichas alegaciones no fueron estimadas al haberse presentado fuera de plazo.

En este sentido, el colectivo sindical señala que se han enviado dos escritos -tanto al Ayuntamiento como a la empresa- con las alegaciones presentadas a las anomalías detectadas en el listado de subrogación de los trabajadores. También, añade, se enviaron al Ayuntamiento otros dos escritos más "con errores en las cantidades que aparecían en casi todos los compañeros con dichas cantidades aumentadas y no reales a los que los trabajadores cobran". No se ha contestado a ninguno de ellos.

Es más, según UGT, en el nuevo pliego ni siquiera figura las mejoras sociales que en el anterior contrato disfrutaban los compañeros. "Nos reiteramos que en dicho pliego no figura ningún artículo donde aparezca alguna mejora de las condiciones laborales ni económicas ni sociales para los trabajadores", insisten la representación sindical de la plantilla. "Y siendo un presupuesto de una cuantía considerable y con un gran una gran subida económica no entendemos como no se ha tenido en cuenta alguna mejora para los trabajadores".

Alude también a la incorporación de la figura del responsable técnico específico para el mantenimiento de instalaciones, que desde el Ayuntamiento isleño se ha citado como una mejora, para advertir de que no se ha informado de nada al respecto a la plantilla. "Esperamos que esa figura sea de promoción interna ya que hay personal cualificado de sobra para asumir dichas funciones y que se haga por méritos y cualificación demostrada en las instalaciones municipales".