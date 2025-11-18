Tirolinas y el 'Juan Sebastián de Elcano' para jugar: más de 900.000 euros para las áreas infantiles de La Magdalena en San Fernando

A 901.200,99 euros asciende el presupuesto de licitación del contrato para la instalación de los juegos infantiles del parque de La Magdalena, ahora en obras. El Ayuntamiento de San Fernando acaba de dar luz verde su licitación y las empresas interesadas disponen hasta el próximo 15 de diciembre de plazo para presentar sus ofertas.

Se trata, además, del tercer contrato complementario a la obra del parque metropolitano que tramita el Consistorio tras las recientes licitaciones del mobiliario urbano (252.647,2 euros) y de la iluminación (1.241.574,59 euros).

El importe de estos contratos complementarios a la obra de La Magdalena asciende así 2.395.422,78 euros. La actuación -de nuevo en marcha desde el pasado verano tras tres años de parón- fue adjudicada semanas antes por 12.144.104,29 euros, así que el proyecto -a tenor de las cantidades que suman los diferentes contratos- acumula hasta el momento 14.539.527 euros. Supone, sin duda alguna, la mayor inversión pública hasta ahora ejecutada por el Ayuntamiento isleño.

El plazo para el suministro e instalación de los juegos infantiles previstos en La Magdalena es de cuatro meses.

Concretamente, en La Magdalena se prevén cuatro zonas diferentes de juegos infantiles en función de la edad. Una denominada Aventura, que podrán utilizar niños a partir de 12 años; otra zona para los menores de esa edad, que se llamará Almacén y Taller; otro espacio denominado Astillero, también para mayores de 12 años cuya temática se relacionará con la construcción de barcos; y una zona con juegos inclusivos.

La zona llamada Aventura se instalará sobre la arena existente en el parque y, entre sus elementos más vistosos, contará con una tirolina de más de 30 metros de longitud. Contará también con "una cúpula sensorial" formada por 5 grandes arcos tubulares cruzados de forma que se genere una cúpula pentagonal, con una altura de 4,15 metros bajo los cuales se suspenderán varios entramados de cuerda, con escaleras verticales, horizontales e inclinadas.

Además, este primer área recreativa infantil contará con "una estructura tipo sendero" formada por módulos con entramados de redes colgadas entre postes verticales de acero, que combinarán diferentes entramados de puentes y pasarelas de diferente dificultad. Se dispondrá de un mínimo de ocho módulos diferenciados.

La zona llamada Almacén y Taller de una estructura para juegos infantiles con forma de camión, un balancín, muelles con forma de motos y un área para juegos de arena que contará con también con una estructura, además de mesas con sillas y un carrusel.

Recreación del área destinada al juego infantil del futuro parque de La Magdalena. / Ayuntamiento de San Fernando

El tercer espacio reservado a los juegos infantiles -llamado también Astillero- se instalará sobre pavimento de caucho y contará con una torre cubo con forma de grúa, un barco que estará tematizado y recreará al Juan Sebastián de Elcano, así como una estructura jumper (para saltar) y columpios.

La cuarta área estará formada por los juegos inclusivos.