1,2 millones de euros para dotar de iluminación al futuro parque de La Magdalena en San Fernando

Regreso de las obras a La Magdalena, en una imagen de principios de verano

A 1.241.574,59 euros asciende el presupuesto del contrato para la iluminación del futuro parque de La Magdalena que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de licitar.

El contratista, una vez que se adjudique y se firme el contrato, dispondrá de cuatro meses de plazo para afrontar el suministro e instalación del alumbrado público en esta zona verde de 120.000 metros cuadrados que ahora se está ejecutando y cuyo presupuesto supera los 12 millones de euros.

Este contrato complementario a la gran obra del parque que se acaba de licitar consistirá principalmente en la colocación de las luminarias con sus respectivos báculos, los cuales tendrán diferentes alturas en función de la zona del parque donde se van a instalar con el objetivo de garantizar unos buenos niveles de iluminación en cada una de ellas. Dichos elementos se colocarán en el paseo marítimo, caminos y vías interiores del parque. También está prevista la instalación de proyectores con su respectiva columna en la zona de las pistas deportivas y en el aparcamiento.

Las luminarias para instalar sobre los báculos tendrán unas alturas que varían desde 4,00 hasta 6,50 metros y seguirán un diseño de tipo farol clásico fabricado en materiales poliméricos antivandálicos de forma troncocónica con tecnología LED de alto rendimiento y acabado en pintura de color verde. En cuanto a las columnas que las soportan serán también de inspiración clásica y de doble brazo.

Así serán las farolas del futuro parque de La Magdalena, en San Fernando

En las pistas deportivas y zonas de aparcamiento se colocarán proyectores sobre báculos de 10 metros de altura con crucetas que también serán de tipo antivandálico y con tecnología LED de alto rendimiento.

En total, se instalarán 249 báculos clásicos, de los cuales 25 tendrán brazo doble en el paseo marítimo, sumando 274 luminarias clásicas, además de los 32 proyectores.

La eficacia luminosa, según se refleja en el pliego de condiciones, alcanzará una media 116,4 lúmenes por vatio.

Plano de La Magdalena con la situación de los futuros puntos de luz del futuro parque metropolitano, en San Fernando

Las empresas interesadas disponen hasta el 26 de noviembre para presentar sus ofertas en el Ayuntamiento y la mesa de contratación ha convocado ya la apertura de propuestas para el 2 de diciembre.

Por otro lado, el contrato se tramita de manera paralela a la licitación del mobiliario urbano del que se dotará al futuro recinto, que suma otros 250.000 euros al proyecto. La obra del parque, cabe recordar, cuentan con un plazo de un año, así que si no hay contratiempos deberían estar terminadas en torno al mes de junio del próximo año.

Los contratos de la iluminación y del mobiliario, previsiblemente, se adjudicarán a principios de 2026 con la idea de afrontar el suministro e instalación de estos elementos en la recta final de los trabajos previstos en La Magdalena.

El presupuesto del mobiliario y de la iluminación suma, en cifras redondas, 1,5 millones de euros, con lo que el coste del proyecto de La Magdalena en San Fernando supera los 13,5 millones.