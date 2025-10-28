250.000 euros para el mobiliario urbano del futuro parque de La Magdalena en San Fernando

Trabajos de cimentación del equipamiento multifuncional de La Magdalena, en el pasado mes de septiembre, en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado el contrato para el suministro e instalación de todo el mobiliario urbano del futuro parque metropolitano de La Magdalena, cuyo presupuesto asciende a 252.647,2 euros. El plazo que se detalla en el pliego de condiciones es de tres meses a partir de la firma del contrato.

La obra de La Magdalena, si se cumplen los tiempos previstos, tiene un año de plazo, por lo que concluiría en junio del próximo año.

Concretamente, se trata de la compra de los bancos, papeleras y mesas picnic, cuyo diseño y características presentó el Consistorio isleño en el pasado mes de agosto. Se trata, en definitiva, de uno de los contratos complementarios a la obra de La Magdalena, cuyo presupuesto supera los 12 millones de euros.

El contrato distingue así entre dos lotes: uno para los bancos y mesas de picnic, que asciende a 155.966,59 euros; y otro para las papeleras, cuyo presupuesto es de 96.680,61euros

El futuro parque, de 120.000 metros cuadrados de superficie, contará con 100 bancos, 25 mesas de picnic y 100 papeleras.

En cuanto al diseño, en el caso de los bancos y mesas de picnic, se especifica que tendrán que ser "sostenible de intemperie de imitación madera, robusto y que requiere muy poco mantenimiento y antivandálico".

Del mismo modo, se detalla, "los apoyabrazos del asiento están fabricados en material procedente de reciclado de madera y polímeros o similar, que combina la estética de la madera con la durabilidad y bajo mantenimiento de un polímero. La disposición de las lamas del respaldo será de forma preferente en vertical, en otro caso podrían ser horizontales".

Diseño de los bancos que se instalarán en el futuro parque de La Magdalena, en San Fernando

El diseño de tipo inglés, el uso de materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente, que además sean especialmente resistentes tanto ante posibles actos vandálicos como a los efectos del clima, se plantean así como condiciones para este mobiliario urbano del que se quiere dotar a La Magdalena, ahora en obras.

Para las papeleras se plantea un modelo "de diseño clásico con resistencia a uso intensivo a la intemperie, robusta y que requiere muy poco mantenimiento de 240 litros de capacidad".

Diseño de las papeleras del parque de La Magdalena

A este mobiliario urbano se sumará también la iluminación, que tendrá que licitarse en otro contrato. El parque, de esta forma, contará con farolas clásicas LED de bajo consumo, en modelos isabelinos o fernandinos, pintadas en color verde, al estilo de parques icónicos como el de María Luisa en Sevilla. En total, se instalarán 249 báculos clásicos, de los cuales 25 tendrán brazo doble en el paseo marítimo, sumando 274 luminarias clásicas.