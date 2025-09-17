Sin soluciones para los seis trabajadores de San Fernando de la subcontrata de Defensa en Torregorda

Nada ha mejorado para lo seis trabajadores de San Fernando afectados por el impago de la empresa puertorrealeña Intervenciones Marinas Españolas SL. Hay que recordar que esta mercantil está subcontratada por el el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) -dependiente del Ministerio de Defensa- para desempeñar en el Centro de Ensayos de Torregorda las tareas de apoyo a tiro y limpieza de cañones y que lleva desde mayo sin ingresar una nómina a esta media docena de profesionales.

Una situación insostenible que llevó a los afectados a iniciar el pasado 21 de agosto un calendario de paros de tres horas a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda que se repite cada lunes, miércoles y viernes desde entonces para dar visibilidad a sus reivindicaciones. De hecho, mientras tienen lugar estos paros es el propio personal militar de las instalaciones el que tiene que asumir sus funciones.

La lucha de estos trabajadores llamó la atención de la propia alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que se reunió el pasado 26 de agosto con ellos para conocer de primera mano su problemática. Durante este encuentro, la regidora se comprometió a interceder y presionar ante el Ministerio de Defensa para llegar a una solución; si bien Cavada reconocía que se trataba de una situación compleja, ya que por parte del INTA trasladaban que aunque la empresa no estuviera pagando las nóminas a los trabajadores a ella sí se le estaba abonando el dinero acordado.

Poco después, el 1 de septiembre, estos profesionales se reunieron con la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, que les aseguró que se iba a implicar en la búsqueda de una salida y se solidarizó con su difícil situación.

A raíz de los últimos avances, los afectados temen que la buena disposición mostrada en estas reuniones se vayan a quedar sólo en buenas intenciones. Los portavoces de estos trabajadores explican que hace tan sólo cuestión de días, el pasado 12 de septiembre, visitó el Centro de Ensayos de Torregorda el director general del INTA, Enrique Campo, y que a la visita le siguió una reunión en la que además de éste estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno y el representante de UGT de estos trabajadores. “No se llegó a ningún acuerdo, ni tampoco se trajo a esta reunión una propuesta para buscar una solución”, lamentan los portavoces.

Los afectados indican que, de momento, tampoco ha servido que la empresa, que mantiene su silencio ante los trabajadores, haya acudido al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA).

“La situación es insostenible. Llevamos cuatro meses sin cobrar y ya son cuatro los compañeros que están de baja por depresión. Hablamos de seis familias de San Fernando que afrontan esta complicada realidad. Por otro lado, a pesar de los riesgos que corremos a diario, tampoco cobramos pluses de peligrosidad o toxicidad y nuestros sueldos apenas legan a los 1.200 euros. Solicitamos a las partes implicadas y a los políticos que se pongan en nuestra piel y trabajen para llegar pronto a una solución”, explican los portavoces.