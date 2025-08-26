Cavada mediará con Defensa por los trabajadores de San Fernando afectados por el impago de la subcontrata en Torregorda

La alcaldesa ha recibido en el Ayuntamiento a los afectados por el impago de la subcontrata de Defensa.

La pasada semana Diario de Cádiz informaba sobre la complicada situación que atraviesan las familias de los seis trabajadores de San Fernando que desempeñan, entre otras, las labores de apoyo a tiro y limpieza de cañones en el Centro de Ensayos de Torregorda. Estos profesionales están viviendo un verano difícil debido a que la empresa subcontratada para estas tareas por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) -dependiente del Ministerio de Defensa-, la puertorrealeña Intervenciones Marinas Españolas SL, lleva desde mayo sin ingresarles una nómina. Además, desde noviembre nadie de la empresa les ha recibido o visitado para ofrecer las oportunas explicaciones sobre este impago a un equipo humano que no ha dejado de trabajar un sólo día.

Ante ese panorama tan poco halagüeño estaba claro que los afectados no podían permanecer de brazos cruzados y que había que esforzarse por dar visibilidad a este problema. Por eso, el pasado jueves los trabajadores iniciaron un calendario de paros de tres horas a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda. De momento, estos isleños mantendrán dichos paros los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9.00 horas.

Y tampoco podía cruzarse de brazos el equipo de gobierno local. Por eso, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha recibido este martes en el Ayuntamiento a estos seis trabajadores para conocer de primera mano los detalles de este impago y para mostrar su apoyo a este grupo de personas. La regidora ha estado acompañada del concejal de Promoción del Empleo y de Desarrollo Organizativo y Gestión de Personas, Jesús López.

Durante la reunión, Cavada se ha comprometido a interceder y presionar ante el Ministerio de Defensa para llegar a una solución. “Como alcaldesa de San Fernando y como representante pública tengo la obligación moral de exigir a la responsable del Ministerio una solución inmediata para estos trabajadores que, aunque contratados por una empresa privada, desempeñan funciones para lo público”, explica la alcaldesa.

Por otro lado, la regidora reconoce que “es una situación compleja”. “Nos trasladan que por parte del INTA se está abonando las cuantías que contractualmente corresponden, pero la empresa subcontratada no está pagando las nóminas a los trabajadores”, señala la alcaldesa.

“Una solución debe haber para que estos trabajadores puedan percibir el justo salario por su trabajo. Hay que retorcer la legislación y las posibilidades y buscar cualquier solución dentro de la misma normativa para zanjar esta situación insostenible”, apostilla Cavada.

“La situación es anómala, incomprensible e insostenible. El Ministerio de Defensa debe actuar con urgencia para desbloquear este problema”, concluye la alcaldesa.

Imagen de la primera concentración de los trabajadores. / D.C.

Nuevas reivindicaciones

Por otro lado, uno de los portavoces de los afectados, Juan Antonio Jardines, aclara que, más allá del pago de sus nóminas pendientes, estos profesionales denuncian una situación de precariedad y unas condiciones laborales que no se corresponden en nada con la realidad de su día a día. “En el mejor de los casos cobramos una nómina mensual de 1.200 euros con las pagas extra prorrateadas. y esa cantidad no es la adecuada para los riesgos que corremos. No cobramos pluses ni de peligrosidad ni de toxicidad y trabajamos a diario entre cañones y los gases y elementos que emiten cuando son disparados. En este sentido también demandaremos mejoras para que nuestras condiciones laborales sean acordes con esta situación de riesgo”, explica Jardines.

Este trabajador adelanta que durante la mañana del próximo lunes los afectados serán recibidos en Cádiz por la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, que también ha mostrado su interés por conocer su problemática.

En cualquier caso, estos trabajadores han salido satisfechos de su reunión con Cavada y con la buena disposición y la implicación de la alcaldesa para llegar a una solución.